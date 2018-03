Losun Bretlands hefur ekki verið minni frá lokum 19. aldar

Verulegur samdráttur í notkun kola er aðalástæða þess að losun gróðurhúsalofttegunda í Bretlandi hefur ekki verið minni frá árinu 1890. Alls dróst losun landsins saman um 2,6% í fyrra miðað við árið áður.



Kolanotkun dróst saman um 19% í fyrra samkvæmt greiningu Carbon Brief á opinberum gögnum viðskipta-, orku- og iðnaðaráætlunarráðuneytisins. Koltvísýringslosun Bretlands er nú 38% minni en hún var árið 1990 og hefur hún ekki verið minni frá því á síðasta áratug 19. aldarinnar.



Olíunotkun jókst lítillega en minna en samdrátturinn í losun frá öðru jarðefnaeldsneyti. Losun Breta hefur dregist saman á hverju ári frá árinu 2012.



Breska ríkisstjórnin hefur lofað því að loka öllum kolaorkuverum fyrir árið 2025. Aðeins 5,3% af heildarorkuneyslu Breta kemur nú frá kolum. Hlutfallið var 22% árið 1995. Notkun kola hefur dregist saman á hverju ári frá árinu 2012.



Í sambærilegri greiningu Carbon Brief fyrir árið 2016 kom fram að hrun í eftirspurn eftir kolum í Bretlandi væri til komið vegna ódýrara jarðgass, vaxtar í endurnýjanlegum orkugjöfum og minnkandi eftirspurnar eftir orku.



Carbon Brief er loftslagsvefsíða sem fjöldi loftslagsvísindamanna tekur þátt í að ritstýra.