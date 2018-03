Real Madrid komið í slaginn um Can

Þýski landsliðsmaðurinn hjá Liverpool, Emre Can, er eftirsóttur enda verður hann samningslaus næsta sumar.



Það er búið að tala um það lengi að hann væri að fara til Juventus en þrátt fyrir alla orðrómana hefur hann ekki skrifað undir neitt við ítalska félagið. Hann hefur haldið sínum möguleikum opnum.



Líklega skynsamlega gert enda segja erlendir fjölmiðlar nú að Real Madrid sé stokkið í slaginn og hafi gert Can tilboð.



Can er sagður vilja fá tíma til þess að íhuga það tilboð áður en hann svarar. Hann fær þó ekki endalausan tíma til þess enda er Juve með aðra leikmenn í sigtinu fari svo að Can semji ekki við félagið.