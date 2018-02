GameTíví dæmir Need for Speed Payback

Strákarnir í GameTíví hafa kveðið upp dóm sinn í nýjasta leiknum í leikjaröðinni Need for Speed.



Sem fyrr var Óli Jóels mættur með fjarstýringu í hönd og með honum var Tryggvi sem elskar fátt meira en lykt af brenndu gúmmíi og það er hellingur af því í Need for Speed Payback, sem er nýjasta útgáfan af þessum vinsælu bílaleikjum.



Strákarnir eru sammála um að Need for Speed leikirnir hafi í gegnum tíðina verið misgóðir. Þeir eru líka sammála um að þessi leikur sé ákveðin endurkoma hjá framleiðendum Need for Speed.