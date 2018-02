Russell Peters treður upp í Eldborg

Leikarinn, höfundurinn og uppistandarinn Russell Peters heimsækir Ísland í fyrsta sinn með sýninguna Deported til að kitla hláturtaugar Íslendinga í Eldborg þann 30. maí. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu.



Síðustu árin hefur grínistinn rokið upp í vinsældum um allan heim með beittum húmor, eldfimri einlægni og skemmtilegum ávana að gera áhorfendur að þátttakendum í sýningunni. Peters vakti fyrst athygli með kanadíska gamanþættinum Comedy Now sem sló í gegn á YouTube og spratt upp farsæll ferill hjá leikaranum í beinu framhaldi af því.



Árið 2014 fór hann af stað með sýninguna Almost Famous og ferðaðist hann með þann uppistandstúr til 30 landa, sem á rúmlega 200 sýningum halaði inn í kringum 300,000 áhorfendur. Sú sýning sló svo í gegn á Netflix en þessa dagana fer Peters þar á kostum í þáttunum The Indian Detective.



Stærsta ævintýri Peters til þessa er farið af stað og mun hann nú ferðast um allan heim með sýninguna Deported vel inn í árið 2019. Á meðal áfangastaða eru Ástralía, Malasía, Japan, Þýskaland, Danmörk, Svíþjóð, Holland, Bretland, Afríka og lætur það að sjálfsögðu ekki vera að staldra við á Íslandi til að þess sýna sínar bestu hliðar og kynna fyrir Íslendingum glænýtt efni í bland við þekktari takta.



Sýningin fer í almenna sölu á föstudag kl. 12 á Harpa.is/peters en póstlistaforsala Senu Live fer fram á fimmtudag kl. 10. Þar gefst fólki tækifæri á að tryggja sér miða heilum degi áður en almenn sala hefst.