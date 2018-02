GameTíví spilar Shadow of the Colossus

Óli Jóels tók sig til á dögunum og kynnti hinn unga Tryggva fyrir Shadow of the Colossus. Endurgerð af hinum klassíska leik kom út í mánuðinum spilu strákarnir fyrstu mínútur leiksins.



Shadow of the Colossus kom út í framhaldi af leiknum Ico og á undan leiknum The Last Guardian. Óli segist hafa verið mjög spenntur þegar hann sá að verið væri að endurgera leikinn en Tryggvi hafði ekki spilað hann.



Óla gekk annars vel að ganga frá fyrsta risa leiksins þrátt fyrir að Tryggvi hafi ekki haft mikla trú á honum.