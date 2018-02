Lélegur daðrari sendir frá sér lag á Valentínusardaginn

Tónlistarkonan Árný gefur út nýtt lag á morgun, en það mun vera sjálfur Valentínusardagurinn. Lagið fjallar að sjálfsögðu um ástina – eða „löngunina í að tjá ástríðu og þrá“, svona í takt við daginn sem það kemur út á og mun það nefnast Higher.



„Ég hef alltaf verið einstaklega léleg að daðra og mín taktík hefur mestmegnis einkennst af því að hundsa alfarið þann sem ég hef augastað á. Higher fjallar um einhvers konar þrá eftir að þora að tjá tilfinningar sínar og vera heiðarlegur við sjálfan sig. Mér fannst því einkar viðeigandi að lagið kæmi út á Valentínusardaginn þar sem umfjöllunarefnið tónar svo vel við daginn,“ segir Árný um umfjöllunarefni Higher.



Þetta er annað lagið sem Árný gefur út af og mun vera á komandi breiðskífu sem er væntanleg frá henni síðar á þessu ári. Fyrsta lagið var Nowhere I’d Rather Be sem kom út í nóvember síðastliðnum og hefur það verið í nokkurri spilun á öldum ljósvakans og hinum og þessum streymisveitum.



Higher dettur inn á Spotify á morgun, miðvikudag, og einnig allar aðrar streymisveitur.