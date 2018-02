Stjörnur sem yfirgáfu Hollywood fyrir venjuleg störf

Það er draumur margra að meika það og slá í gegn í Hollywood. Draumur margra er að verða heimsfrægur leikari, tónlistarmaður eða jafnvel atvinnumaður í íþróttum.



Á vefsíðunni Variety er búið að taka saman lista yfir tólf einstaklinga sem tóku þá ákvörðun að yfirgefa Hollywood og reyna fyrir sér á hinum almenna vinnumarkaði.



Hér að neðan er hægt að kynnast nokkrum af þessum tólf manneskjum.





Amanda Bynes hætti í bransanum árið 2010.

Amanda Bynes



Bynes var vinsæl barnastjarna sem kom oft fram í þáttum úr smiðju Nickelodeon.



Hún lék til að mynda í All That, She’s the Man, What I Like About You og Easy A ásamt Emmu Stone.



Í dag einbeitir hún sér að því að starfa við fatahönnun.



Holmes í The Little Rascals.

Brittany Ashton Holmes



Brittany Ashton Holmes lék Darla í kvikmyndinni The Little Rascals sem kom út árið 1994. Eftir að hafa komið fram í nokkrum sjónvarpsþáttum á næstu árum.



Hún ákvað í framhaldinu að fara í nám í stjórnmálafræði og vinnur á þeim vettvangi í dag.



Hook var gríðarlega vinsæl mynd sem kom út árið 1991.

Charlie Korsmo



Charlie Korsmo lék eitt af aðalhlutverkunum í myndinni Hook með Robin Williams og Dustin Hoffman.



Steven Spielberg leikstýrði kvikmyndinni og var um að ræða algjöra stórmynd.



Eftir hans hlutverk í kvikmyndinni ákvað hann að hætta í leiklist og starfar í dag sem lögfræðingur. Hann stundaði nám við MIT og Yale.



Lloyd hætti árið 1982.

Danny Lloyd



Danny Lloyd lék Danny Torrance í kvikmyndinni The Shining ásamt Jack Nicholson.



Lloyd hætti í leiklistinni árið 1982 og starfar í dag sem prófessor í líffræði.



Hackman hætti að leika árið 2004.

Gene Hackman



Hackman hætti í leiklistinni árið 2004. Hans síðasta hlutverk var í Welcome to Mooseport en hann lék í þeirri kvikmynd með Ray Romono.



Í dag starfar hann sem rithöfundur. Hackman hefur leikið í mörgum kvikmyndum á sínum ferli og hefur hann unnið til Óskarsverðlauna í tvígang.



Gleeson var frábær í GOT.

Jack Gleeson



Jack Gleeson er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Joffrey Baratheon í þáttunum vinsælu Game of Thrones.



Eftir að karakter hans var myrtur í þáttunum árið 2014 ákvað hann að hætta í leiklistinni og einbeita sér einungis að náminu.



Cohen var flottur í The Goonies.

Jeff Cohen



Jeff Cohen fór með hlutverk Chunk í kvikmyndinni The Goonies sem margir muna eflaust eftir.



Árið 1991 ákvað hann að stíga til hliðar og yfirgefa Hollywood.



Hann starfar í dag sem lögfræðingur í Beverly Hills.



Johnathan Taylor Thomas hefur komið fram í mörgum þáttum og kvikmyndum.

Johnathan Taylor Thomas



Jonathan Taylor Thomas kom fyrst fram á sjónarsviðið þegar hann lék rödd Simba í kvikmyndinni The Lion King.



Síðar fékk hann hlutverk í gamanþáttunum Home Improvement sem Tim Allen.



Thomas hefur komið víða við en hann ákvað fyrir stuttu að hætta í leiklistinni og fór í nám í Harvard, Columbia, og háskólann í St. Andrew’s í Skotlandi.