Þetta er besta íslenska Eurovision-lag sögunnar að mati hlustenda FM957

Þeir Kjartan Atli Kjartansson og Hjörvar Hafliðason, umsjónamenn Brennslunnar á FM957, hafa í vikunni staðið fyrir vali á besta íslenska Eurovision-lagi sögunnar. Það voru hlustendur FM957 sem völdu og var um mjög „vísindalega“ kosningu að ræða.



Ísland hefur í tvígang hafnaði í öðru sæti í lokakeppni Eurovision og er það okkar besti árangur.



Keppnin var með því fyrirkomulagi að lögunum var skipt upp í fimm sex laga riðla, eftir ártölum.



Þau lög sem kepptu til úrslita í Brennslunni í morgun voru.



Draumur um Nínu

Nei eða já

Tell me

Is it True

Ég á Líf

Ho Ho Ho We Say Hey Hey Hey



Hlustendur FM957 völdu besta framlag íslendinga í Eurovision frá upphafi í Brennslunni í morgun. Stóð Jóhanna Guðrún uppi sem sigurvegarinn með lagið Is it True eins og heyra má hér að neðan.