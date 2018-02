Kínverjar hrósa May fyrir að minnast ekki á mannréttindamál

Kínverskir ríkismiðlar hrósa nú Theresu May, forsætisráðherra Bretlands, í hástert og kalla hana raunsæja, en hún hefur verið í opinberri heimsókn í í Alþýðulýðveldinu síðustu daga.



Leiðari dagblaðsins Global Times segir að May hafi af miklu hyggjuviti ákveðið að sneiða hjá því að tala um viðkvæm mál á borð við mannréttindi borgaranna eða stöðu Hong Kong.



Breska blaðið Guardian greinir frá málinu. Þar segir enn fremur að May hafi þess í stað sóst eftir raunsæju viðskiptasamstarfi á milli Bretlands og Kína sem er næststærsta efnahagsveldi heims. May hefur meðal annars talað fyrir því að Bretar og Kínverjar semji um fríverslun í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu.



Heimafyrir hefur May hins vegar verið gagnrýnd fyrir að minnast lítið sem ekkert á mannréttindamál í ferð sinni.



Þriggja daga heimsókn May til Kína lauk í gær.