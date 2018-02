Uppreisnarmenn skutu niður rússneska orrustuþotu

Uppreisnarmenn í Sýrlandi skutu niður rússneska orrustuþotu í dag og myrtu flugmann vélarinnar. The Guardian greinir frá.



Varnarmálaráðuneyti Rússlands staðfesti að þota af gerðinni Su-25 hafi verið skotin niður og sögðu að flugmaðurinn hafi fallið í átökum við hryðjuverkamenn.



Heimildarmaður fréttaveitunnar Associated Press segir að flugmaðurinn hafi reynt að skjóta á uppreisnarmennina þegar flugvélin hafði hrapað og að uppreisnarmennirnir hafi reynt að ná honum á lífi.



Uppreisnarsveitir í Sýrlandi hafa í nokkurn tíma skotið niður sýrlenskar orrustuþotur. Í ágúst árið 2016 skutu uppreisnarsveitir í Idlib niður rússneska þyrlu og létust fimm rússneskir hermenn sem voru um borð. Þá voru minnst sjö orrustuþotur Rússa eyðilagðar á Khmeimim flugvellinum í Sýrlandi 31. desember á síðasta ári.



Skömmu eftir að Su-25 vélin var skotin niður í dag svöruðu Rússar með loftárás sem felldi þrjátíu uppreisnarmenn á svæðinu.



Átökin áttu sér stað nálægt Saraqeb sem er í haldi uppreisnarmanna. Breski hópurinn Syrian Observatory for Human Rights sem fylgist með stöðu mála í Sýrlandi tilkynnti í dag að yfir 35 loftárásir hafi verið gerðar á Saraqeb síðan á föstudaginn og bentu jafnframt á það að fjöldi íbúa svæðisins væri nú á flótta.



Rúmlega 11 milljónir hafa látið lífið í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi síðan 2011.