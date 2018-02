Stólpagrín gert að „dömu flögum“ Doritos

Það kannast eflaust flestir við þríhyrnda snakkið Doritos. Einhverjum virðist þó finnast snakkið heldur karlmannlegt og nú eru uppi áform um að framleiða Doritos sérstaklega fyrir konur.



Indra Nooyi, forstjóri PepsiCo var í viðtali í hlaðvarpsþættinum Freakonomics í síðustu viku, en PepsiCo er móðurfyrirtæki Doritos. Nooyi sagði að konum væri illa við að borða Doritos á almannafæri vegna braksins sem fylgir flögunum.



„Og þær vilja ekki sleikja á sér fingurna og þær vilja ekki hella mylsnunni upp í sig,“ sagði Nooyi.



Svar fyrirtækisins mun vera að þróa kartöfluflögur sem sérstaklega verða markaðssettar fyrir konur. Samkvæmt Nooyi munu þær braka minna, bragðast eins en minna af kryddinu muni festast á fingrunum. Þá munu pokarnir einnig vera minni svo hæglega sé hægt að koma þeim fyrir í handtöskum.



„Konur elska að vera með snarl í töskunni,“ sagði Nooyi.



Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fyrirtæki reynir að höfða til kvenna með því að kvengera vörur á þennan hátt. Til að mynda féllu hugmyndir franska fyrirtækisins Bic um kúlupenna sérstaklega hannaða fyrir konur, ekki í góðan jarðveg fyrir um fimm árum síðan.



Þá hefur mikið verið fjallað um hinn svokallaða bleika skatt, þegar vörur eru markaðssettar fyrir konur eru umtalsvert dýrari en sambærilegar vörur fyrir karla.



Það er því kannski ekki að furða að netverjar hafi séð sér leik á borði þegar fréttir bárust af dömulegum flögum Doritos. Hér fyrir neðan má sjá brot af því besta.



women: give us equal pay

the world: look, a KFC female colonel!

women: we said equal pay

the world: doritos won't crunch anymore!!!

women: EQUAL PA-

the world: have you tried "BIC PENS FOR HER"?? — Ali Vingiano (@alivingiano) February 5, 2018

Has anyone at Doritos ever met a lady — Danielle Sepulveres (@ellesep) February 5, 2018

In response to Doritos lady friendly crisps I shall be eating the biggest crisps I can find crunching really loudly burping and carrying a packet of crisps as a handbag — kate ford (@kateford76) February 5, 2018

I am now angry at Doritos. — snddoɥ ʞɹɐɯ (@markhoppus) February 5, 2018

speak for YOURSELF. i have long been waiting for a lady chip, and will now launch a campaign to pressure the Doritos company to add a kind of hijab-like layer to each modest serving. #Shariatos https://t.co/zKyMGn7uhO — Hend Amry (@LibyaLiberty) February 5, 2018

Good news, ladies. We got a female Colonel Sanders and Doritos that don't crunch, so feminism is cancelled. We've achieved equality. — OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) February 5, 2018

About to sit down and write an angry letter to Doritos. pic.twitter.com/CXEWt1Xb1s — Molly Hodgdon (@Manglewood) February 5, 2018

.@Doritos we've been through enough this year. — Bess Kalb (@bessbell) February 5, 2018

Me, in response to the article about Doritos making “quiet” chips that are “lady-friendly” pic.twitter.com/8VQ3TEMw59 — Aureylian (@aureylian) February 5, 2018