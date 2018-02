Bonnie Tyler kemur fram á Secret Solstice

Söngkonan fræga Bonnie Tyler mun koma frá á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í sumar en hátíðin fer fram í Laugardalnum 21.-24. júní.



Þetta verður í fimmta sinn sem Secret Solstice verður í Laugardalnum. Söngkonan hefur verið ein sú vinsælasta í heimi allt frá áttunda áratug síðustu aldar en eitt þekktasta lag Bonnie Tyler er líklegast Total Eclipse of a Heart. Þá má nefna lög á borð við It's a heartache og Holding out for a hero.



Jón Bjarni Steinsson hjá Secret Solstice staðfesti þetta í samtali við þá Harmageddon bræður í morgun og nefndi hann til sögunnar fullt af íslenskum böndum sem koma fram.





Hér að neðan má hlusta á lagið vinsæla með Tyler.