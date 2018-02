Fangar og Undir trénu með flestar tilnefningar til Edduverðlauna

Þáttaröðin Fangar hlýtur flestar tilnefningar til Edduverðlauna í ár, eða alls 14 tilnefningar. Undir trénu var með flestar tilnefningar þeirra kvikmynda sem tilnefndar eru eða alls 12 talsins. Þá hlýtur kvikmyndin Svanurinn 9 tilnefningar og þáttaröðin Stella Blómkvist 8 tilnefningar.



Edduverðlaunin verða veitt í 19. sinn á Hótel Hilton þann 25. febrúar næstkomandi.



Alls voru 111 verk send inn til þátttöku í ár, 8 kvikmyndir í fullri lengd, 13 heimildamyndir, 9 stuttmyndir, 5 í flokknum leikið sjónvarpsefni, 10 í flokkinn barnaefni og 76 í annað sjónvarpsefni.



Þættirnir Fósturbörn sem sýndir voru á Stöð 2 hljóta tvær tilnefningar, sem frétta- eða viðtalsefni ársins og sjónvarpsefni ársins.



Leitin að upprunanum hlýtur einnig tvær tilfnefningar, sem Mannlífsþáttur ársins og Sjónvarpsefni ársins. Þá er Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, umsjónarmaður þáttanna, einnig tilnefnd sem Sjónvarpsmaður ársins.



Þá er Þór Freysson tilnefndur fyrir upptöku- eða útsendingastjórn fyrir þættina Kórar Íslands.



Kosið verður um sigurvegaranum í flokknum Sjónvarpsefni ársins á ruv.is. Þar eru níu þættir tilnefndir:



Fangar

Fósturbörn

Kveikur

Leitin að upprunanum

Loforð

Opnun

Stella Blómkvist

Ævi

Örkin



Barna- og unglingaefni ársins

Loforð

Sumarbörn

Örkin



Frétta- eða viðtalsþáttur ársins

Auðæfi hafsins 2

Fósturbörn

Kveikur



Heimildarmynd ársins

Háski fjöllin rumska

Out of Thin Air

Reynir sterki



Kvikmynd ársins

Svanurinn

Undir trénu

Vetrarbræður



Leikið sjónvarpsefni ársins

Fangar

Loforð

Stella Blómkvist



Menningarþáttur ársins

Framapot

Kiljan

Klassíkin okkar

Opnun

Tungumál framtíðarinnar



Mannlífsþáttur ársins

Hæpið

Leitin að upprunanum

Paradísarheimt

Ævar vísindamaður

Ævi



Skemmtiþáttur ársins

Andri á flandri í túristalandi

Áramótaskaup 2017

Hulli 2



Stuttmynd ársins

Atelier

Frelsun

Munda



Brellur ársins

Kontrast, Davíð Jón Ögmundsson, Sigurgeir Arinbjarnarson og Arnar Jónsson fyrir Stellu Blómkvist

Pétur Karlsson fyrir Svaninn

The Gentlemen Broncos, Alexander Schepelern, Emil Pétursson og Snorri Freyr Hilmarsson fyrir Undir trénu



Búningar ársins

Eva Vala Guðjónsdóttir fyrir Stellu Blómkvist

Helga Rós V. Hannam fyrir Fanga

Sylvia Dögg Halldórsdóttir fyrir Svaninn



Gervi ársins

Kristín Júlla Kristjánsdóttir fyrir Out of Thin Air

Áslaug Dröfn Sigurðardóttir fyrir Stellu Blómkvist

Áslaug Dröfn Sigurðardóttir fyrir Fanga



Handrit ársins

Ása Helga Hjörleifsdóttir fyrir Svaninn

Huldar Breiðfjörð og Hafsteinn Gunnar Sigurðsson fyrir Undir trénu

Margrét Örnólfsdóttir og Ragnar Bragason fyrir Fanga



Hljóð ársins

Björn Viktorsson, Frank Mølgaard Knudsen og Sylvester Holm fyrir Undir trénu

Huldar Freyr Arnarson, Pétur Einarsson og Daði Georgson fyrir Fanga

Tina Andreas fyrir Svaninn



Klipping ársins

Guðni Hilmar Halldórsson fyrir Stellu Blómkvist

Kristján Loðmfjörð fyrir Undir trénu

Valdís Óskarsdóttir, Sigurður Eyþórsson og Sverrir Kristjánsson fyrir Fanga



Kvikmyndataka ársins

Jakob Ingimundarson fyrir Ég man þig

Martin Neumeyer fyrir Svaninn

Árni Filippusson fyrir Fanga



Leikari í aðalhlutverki

Elliott Crosset Hove fyrir Vetrarbræður

Jóhannes Haukur Jóhannesson fyrir Ég man þig

Steinþór Hróar Steinþórsson fyrir Undir trénu



Leikkona í aðalhlutverki

Edda Björgvinsdóttir fyrir Undir trénu

Gríma Valsdóttir fyrir Svaninn

Heiða Rún Sigurðardóttir fyrir Stellu Blómkvist



Leikkona í aukahlutverki

Nína Dögg Filippusdóttir fyrir Fanga

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir fyrir Fanga

Unnur Ösp Stefánsdóttir fyrir Fanga



Leikari í aukahlutverki

Lars Mikkelsen fyrir Vetrarbræður

Sigurður Sigurjónsson fyrir Undir trénu

Þorsteinn Bachmann fyrir Undir trénu



Leikmynd ársins

Haukur Karlsson fyrir Stellu Blómkvist

Heimir Sverrisson fyrir Fanga

Snorri Freyr Hilmarsson fyrir Undir trénu



Leikstjórn ársins

Ása Helga Hjörleifsdóttir fyrir Svaninn

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson fyrir Undir trénu

Ragnar Bragason fyrir Fanga



Sjónvarpsmaður ársins

Guðrún Sóley Gestsdóttir fyrir Kastljós og Menninguna

Sigríður Halldórsdóttir fyrir Ævi

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir fyrir Leitina að upprunanum

Sigyn Blöndal fyrir Stundina okkar

Unnsteinn Manuel Stefánsson fyrir Hæpið



Tónlist ársins

Daníel Bjarnason fyrir Undir trénu

Gunnar Örn Tynes og Örvar Smárason fyrir Svaninn

Pétur Ben fyrir Fanga



Upptöku- eða útsendingastjórn

Helgi Jóhannesson og Vilhjálmur Siggeirsson fyrir Söngvakeppnina 2017

Helgi Jóhannesson fyrir Njálu

Jón Haukur Jensson fyrir Voice Live

Þór Freysson fyrir Kórar Íslands

Þór Freysson fyrir Nýdönsk: sjálfshátíð í sjónvarpssal