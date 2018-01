Fólkið í gráu jakkafötunum fest niður í þrældóm

Hljómsveitin Between Mountains frumsýnir tónlistarmyndband við lagið Into the Dark sem er nýjasta smáskífa sveitarinnar.



Þær Katla Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós Helga Guðmundsdóttir skipa hljómsveitina, en þær eru tvær sextán og sautján ára stelpur frá Vestfjörðunum. Þrátt fyrir ungan aldur sýna

stelpurnar mikla hæfileika og þroska í tónsmíðum, en þær semja og útsetja tónlistina sína sjálfar.



Hljómsveitin vann Músíktilraunirnar á síðustu ári og hefur verið vinsæl síðan þá.

Þær komu meðal annars fram á Iceland Airwaves hátíðinni marg oft og vöktu athygli

blaðamanns frá Rolling Stones sem birti forsíðufrétt um framkomu þeirra á síðu RollingStones.



Tónlistarmyndbandið Into the Dark er skrifað og leikstýrt af Haukur Björgvinsson og gerist í dystópískum heimi á Vestfjörðunum þar sem litríka fólkið í pastelfötunum er búið að festa fólkið í gráu jakkafötunum í þrældóm til að líkja eftir öllum hreyfingum þeirra, öllum stundum.



Með aðalhlutverk fara Katla Vigdís og Ásrós í hljómsveitinni sem og Ingólfur Björn

Sigurðsson listdansari og leikari og Oddur Júlíusson, leikari. Fjölmargt hæfileikaríkt fólk kom að gerð tónlistarmyndbandsins, meðal annars danshöfundurinn Katrín Gunnarsdóttir sem vann grímuna fyrir besta listansarann á Grímunni árið 2017. Katrín sá bæði um aðstoðarleikstjórnina og að semja hreyfingarnar og dansinn sem sjást í myndbandinu en Henna Rikke listdansari og kennari sá um dansæfingar á Ísafirði.



Það má segja að heilt bæjarfélag fyrir vestan hafi komið að gerð myndbandsins á einn eða annan hátt, en eins og sést eru fjölmargir aukaleikarar í myndbandinu. Þar sjást

fjölskyldumeðlimir, vinir og vandamenn stúlknanna í Between Mountains.



Chanel Björk sá um framleiðslu myndbandsins með aðstoð frá foreldrum stúlknanna. Hákon Sverrisson sá um myndatökuna með ofurteymið sitt Ástþór Knudsen og Róbert Magnússon í cameru- og ljósadeildina. Árni Gestur Sigfússon stjórnaði eftirvinnslu með litaleiðréttingu og hreyfibrellum.



Hér að neðan má sjá myndbandið.