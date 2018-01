Fjölskylda Toms Petty greinir frá banameini hans

Tónlistarmaðurinn Tom Petty lést eftir að hafa innbyrt of stóran skammt af verkjalyfjum fyrir slysni. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá fjölskyldu hans.



Talið er að Petty hafi verið háður lyfseðilsskyldum verkjalyfjum í nokkurn tíma fyrir andlátið. Þá segir í yfirlýsingu fjölskyldunnar að Petty hafi „glímt við ýmsa alvarlega kvilla“, þar á meðal mjaðmarbrot, að því er fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins.



„Daginn sem hann lést var honum tjáð að mjöðm hans væri brotin og við höldum að sársaukinn hafi einfaldlega verið óbærilegur og hafi valdið ofneyslu hans á lyfjum.“



Þá vonast fjölskylda Pettys til þess að andlát hans knýi fram frekari umræðu um ofneyslu á sterkum verkjalyfjum á borð við fentanýl, morfín og oxýkódon. Læknar Pettys höfðu meðal annars skrifað upp á fentanýl-plástra fyrir söngvarann vegna þrálatra verkja.



Petty, sem var 66 ára gamall, lést í byrjun október siðastliðnum. Í fyrstu yfirlýsingu um andlátið, sem undirrituð var af umboðsmanni Pettys og fjölskyldu, var banamein hans sagt hjartaáfall.



Ferill Petty spannaði nokkra áratugi, en hann rataði fyrst í sviðsljósið þegar hann kom fram með bandinu The Heartbreakers á sjöunda áratug síðustu aldar. Á meðal þekktustu laga hans eru Free Fallin', I Won't Back Down, Don't do me like that og Learning to fly.