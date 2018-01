Árslisti útvarpsþáttarins Kronik 2017

Róbert Aron Magnússon og Benedikt Freyr Jónsson, Robbi Kron­ik og Benni B-Ruff, stjórnendur útvarpsþáttarins Kronik, setja á hverju ári saman lista yfir það besta sem fór fram í hipphopp-tónlist á árinu sem leið. Síðastliðinn laugardag var tilkynnt um valið í sérstökum árslistaþætti sem fór fram í beinni útsendingu frá Prikinu.



Að þessu sinni var valið ansi erfitt, enda mikið um að vera á árinu, sérstaklega í íslenskri rapptónlist. Sú nýlunda var tekin upp að velja nýliða ársins og að þessu sinni var það rapparinn Birnir.



„Birnir kom „out of nowhere“ í byrjun árs og gerði allt gjörsamlega vitlaust með lögunum Sama tíma og Ekki switcha, en það lag fór í þriðja sætið á árslistanum og hefði hæglega getað endað í því fyrsta. Þessu fylgdi hann eftir með hverju „feature-inu“ á fætur öðru, spilaði meðal annars tryllt „show“ á Secret Solstice og kláraði árið á að senda frá sér „bangerana“ Út í geim og Já ég veit. Það verður spennandi að fylgjast með Birni á árinu en frá honum er væntanleg plata sem á að vera algjör negla,“ segir Robbi um nýliða ársins.Útvarpsþátturinn Kronik er á dagskrá á X-inu alla föstudaga frá klukkan 18 til 20.



Topp 35 íslenskt

1) Aron Can - Fullir Vasar

2) Joey Cypher - Joey Cypher

3) Birnir - Ekki Switcha

4) Birnir feat. Hnetusmjör - Já ég veit

5) Floni - Trappa

6) Young Nigo - Plöggið Hringir

7) Lexi Picasso - Faith

8) JóiPé og Króli - Oh Shit

9) Herra Hnetusmjör - Ár Eftir Ár

10) Geisha Cartel - Bleikir Símar

11) Herra Hnetusmjör - Labbi Labb

12) Cyber - Psycho

13) Joey Christ ft. Birnir - Túristi

14) Michel Dida ft. Joey Christ, Birnir & Yng Nick - Gucci Song (Reykjavík Remix)

15) SAMA-SEM - Sólsetur

16) Aron Can - Eftir Tólf

17) Huginn Ft. Helgi Sæmundur - Eini Strákur

18) Lord Pusswhip X Fevor - GTA

19) Prince Fendi x Countess Malaise x Black Pox - Watch Me

20) Reykjavíkurdætur - Ef Mig Langar Það

21) Alexander Jarl - Láttu Í Friði

22) Flóni - Leika

23) Cell 7 - City Lights

24) Black Pox - Feluleikur

25) Emmsjé Gauti - Hógvær

26) Úlfur Úlfur - Bróðir

27) GKR - Upp

28) Aron Can - Sleikir á þér varirnar

29) Geimfarar - Peace and harmony

30) Kilo- Chain Swang

31) Elli Grill - Síðagrímu Tommi

32) Alvia Ft Cyber - Cybergum

33)Dadykewl - Ástralía

34) Ragga Holm ft Kilo - Hvað finnst þér um það

35) Trausti - Elska það



Topp 40 erlent

1) Lil Uzi Vert - XO Tour

2) Cardi B - Bodak Yellow

3) Playboi Carti - Magnolia

4) Kendrick Lamar - HUMBLE

5) Future - Mask Off

6) Migos - T-Shirt

7) French Montana ft. Swae Lee - Unforgettable

8) GoldLink - Crew

9) Vince Staples - Big Fish Theory

10) Lil Pump - Gucci Gang

11) G-Eazy - No Limit

12) 21 Savage - Bank Account

13) Young Thug ft. Future - Relationship

14) Offset, 21 Savage & Metro Boomin - Ric Flair Drip

15) Kendrick Lamar - DNA

16) A$AP Ferg - Plane Jane

17) Ayo & Teo - Rolex

18) J.I.D - Never

19) Migos ft. Gucci Mane - Slippery

20) Gucci Mane - Metgala

21) EARTHGANG ft. J.I.D - Mediate

22) Migos, Nicki Minaj, Cardi B - MotorSport

23) Travis Scott - Butterfly Effect

24) Jay Critch Ft. Rich The Kid - Fashion

25) DRAM ft. A$AP Rocky & Juicy J - Gilligan

26) Lil Uzi Vert - The Way Life Goes

27) Princess Nokia - Brujas

28) BAKA NOT NICE - Live Up To My Name

29) Stormzy - Big For Your Boots

30) Post Malone ft. 21 Savage - Rock Star

31) Future & Young Thug ft. Offset - Patek Water

32) Tay-K - The Race

33) Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne - No Frauds

34) J HUS - Did You See

35) Oddisee - Things

36) 2 Chainz ft. Ty Dolla $ign, Trey Songz, Jhené Aik - It's A Vibe

37) Drake ft. Giggs - KMT

38) Tory Lanez - I Sip

39) Tommy Genasis - Tommy

40) Kodak Black - Tunnel Vision



Bestu plötur ársins

Kendrick Lamar - DAMN

Playboi Carti - Playboi Carti

Migos - Culture

Tyler The Creator - Flowerboy

Future - Hendrixx

Ty Dolla $ign - Beach House 3

Lil Uzi Vert - Luv Is Rage 2

Kodak Black - Project Baby 2

GoldLink - At What Cost

Syd The Kid - Fin