Erlend Eurovision-stjarna kemur fram á lokakvöldinu

Miðasala á Söngvakeppnina 2018 hefst á þriðjudaginn 30. janúar klukkan 12.00 á tix.is en um fjóra viðburði verður að ræða. Þetta kemur fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum Söngvakeppninnar.



Þar segir að mikið verði um dýrðir á þessum viðburðum sem fara fram í Háskólabíói og Laugardalshöll en þar munu áhorfendur upplifa hina sönnu Söngvakeppnistemmningu og fá keppnina beint í æð. Boðið verður upp á skemmtiatriði á öllum viðburðunum. Gunni, Felix ofl. hita áhorfendur upp og landsfrægir tónlistarmenn stíga á svið. Á lokakvöldinu mun svo erlend Eurovisionstjarna koma fram.



Fyrri undankeppnin fer fram í Háskólabíói laugardaginn 10. febrúar, seinni undankeppnin verður einnig þar viku síðar, 17. febrúar, en keppninni lýkur svo með glæsilegri úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars þar sem mikið verður um dýrðir. Allir þessir þrír viðburðir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV og verða áhorfendur í sal því beinir þátttakendur. Einnig verður í boði svokallað Fjölskyldurennsli, en þá fá áhorfendur kost á að koma á aðalæfinguna sem haldin er kl. 14.30 þann 3. mars, gegn vægara verði.



LÖGIN Í ÁR



Stórskotalið úr íslensku tónlistarsenunni í bland við spennandi nýstirni flytja lögin 12 í ár. Sex lög keppa hvort kvöldið. Lögin eru þessi:



Fyrri undanúrslit 10. febrúar kl. 19.30 – Háskólabíó:



Lag: Heim / Our Choice

Höfundur/ar lags: Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar ensks texta: Þórunn Erna Clausen

Flytjandi/Flytjendur: Ari Ólafsson



Lag: Aldrei gefast upp / Battleline

Höfundur/ar lags: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Michael James Down og Primoz Poglajen

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Erna Clausen og Jonas Gladnikoff

Höfundur/ar ensks texta: Jonas Gladnikoff og Þórunn Erna Clausen

Flytjandi/Flytjendur: Fókus hópurinn: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, Karitas Harpa Davíðsdóttir og Eiríkur Þór Hafdal



Lag: Ég mun skína / Shine

Höfundur/ar lags: Þórunn Antonía og Agnar Friðbertsson

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Antonía

Höfundur/ar ensks texta: Þórunn Antonía

Flytjandi/Flytjendur: Þórunn Antonía



Lag: Brosa / With You

Höfundur/ar lags: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar íslensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar ensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Flytjandi/Flytjendur: Þórir Geir Guðmundsson og Gyða Margrét Kristjánsdóttir



Lag: Ég og þú / Think It Through

Höfundur/ar lags: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob Price

Höfundur/ar íslensks texta: Davíð Guðbrandsson

Höfundur/ar ensks texta: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob Price

Flytjandi/Flytjendur: Tómas Helgi Wehmeier og Sólborg Guðbrandsdóttir



Lag: Kúst og fæjó

Höfundur/ar lags: Heimilistónar (Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Elva Ósk Ólafsdóttir, Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Vigdís Gunnarsdóttir)

Höfundur/ar íslensks texta: Heimilistónar

Flytjandi/Flytjendur: Heimilistónar



Seinni undanúrslit 17. febrúar kl. 19.30 – Háskólabíó:



Lag: Golddigger / Gold Digger

Höfundur/ar lags: Sveinn Rúnar Sigurðsson, Jóel Ísaksson og Oskar Nyman

Höfundur/ar íslensks texta: Valgeir Magnússon

Höfundur/ar ensks texta: Valgeir Magnússon og Tara Nabavi

Flytjandi/Flytjendur: Aron Hannes



Lag: Hér með þér / Here for you

Höfundur/ar lags: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundur/ar íslensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundur/ar ensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Flytjandi/Flytjendur: Áttan - Sonja Valdín og Egill Ploder



Lag: Í stormi / Saviours

Höfundur/ar lags: Júlí Heiðar Halldórsson

Höfundur/ar íslensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar ensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Guðmundur Snorri Sigurðarson

Flytjandi/Flytjendur: Dagur Sigurðsson



Lag: Svaka stuð / Heart Attack

Höfundur/ar lags: Agnes Marinósdóttir, Aron Þór Arnarsson og Marino Breki Benjamínsson

Höfundur/ar íslensks texta: Agnes Marinósdóttir, Stefanía Svavarsdóttir og Lovísa Rut Kristjánsdóttir.

Höfundur/ar ensks texta: Agnes Marinósdóttir

Flytjandi/Flytjendur: Stefanía Svavarsdóttir, Agnes Marinósdóttir og Regína Lilja Magnúsdóttir



Lag: Litir / Colours

Höfundur/ar lags: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar íslensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar ensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Flytjandi/Flytjendur: Guðmundur Þórarinsson



Lag: Óskin mín / My Wish

Höfundur/ar lags: Hallgrímur Bergsson

Höfundur/ar íslensks texta: Hallgrímur Bergsson

Höfundur/ar ensks texta: Hallgrimur Bergsson og Nicholas Hammond

Flytjandi/Flytjendur: Rakel Pálsdóttir



Miðaverð:



Fyrri undanúrslit 10. febrúar kl. 19.30 – Háskólabíó: 2.990 kr.



Seinni undanúrslit 17. febrúar kl. 19.30 - Háskólabíó: 2.990 kr.



Fjölskyldurennsli – Aðalæfing 3. mars kl. 14.30 – Laugardalshöll: 1.990 kr.



Úrslit Söngvakeppninnar 2018 3. mars kl. 19.30 – Laugardalshöll: 3.990 kr. / 4.990 kr.