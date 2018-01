Vill að fólk túlki myndbandið á sinn eigin hátt

Hljómsveitin Gringlo hefur nú gefið frá sér sitt fyrsta tónlistarmyndband. Myndbandið er við lagið Light Of New Day en það er jafnframt fyrsta lagið sem sveitin gefur út af komandi smáskífu sem mun bera nafnið From Source.



Myndbandið er tekið upp og unnið af Þorbergi Erlendssyni og eftirvinnslan var í höndum Davíð Oddgeirssyni.



Aðalleikarar í myndbandinu eru þau Símon Birgir Stefánsson og Þórdís Elín Bjarkadóttir. Myndbandið er tekið upp víðsvegar í Eyjafirði og Eyjafjarðarsveit.



„Það var lagður mikill metnaður í þetta, alveg frá fyrstu upptökum og til lokavinnslu á myndbandi. Enda stendur lagið mjög nærri hjarta mínu,“ segir Ivan Mendez, söngvari, gítarleikari og höfundur lagsins.



„Það má segja að það hafi farið blóð, sviti og tár í þetta allt saman. Ég vil helst ekki uppljóstra of miklu um viðfangsefni myndbandsins því ég vil heldur að fólk túlki það á sinn eigin hátt, enda er nægilegt svigrúm til að leyfa huganum að reika þó að symbólíkin sé vitaskuld sterk.“