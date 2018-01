Guðni Th. heldur fyrirlestur í Harvard

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands mun heimsækja Harvard háskóla í Cambridge dag ásamt Elizu Reed eiginkonu sinni. Guðni flytur þar fyrirlesturinn Lessons from Iceland: A Nation Striving to Punch Above Its Weight in a Globalized World.



Til þess að geta átt möguleika á að fá miða á viðburðinn þurfti fólk að skrá sig í eins konar lottó. Þeir sem voru dregnir út fengu tölvupóst með upplýsingum um það hvar ætti að nálgast miðana. Viðburðurinn er á vegum stjórnmálafræðideildar Harvard skólans.

Eliza mun meðal annars ræða við nemendur og starfsfólk um jafnréttismál og kvenréttindi á Íslandi, það sem hefur áunnist og það verk sem enn þarf að vinna.

Sýnt verður frá fyrirlestri forsetans á vefsíðu Harvard.