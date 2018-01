Bein útsending: Forseti Íslands flytur fyrirlestur í Harvard

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og kona hans, Eliza Reid, eru nú stödd í Harvard-háskóla í Bandaríkjunum.



Forsetinn mun flytja fyrirlestur við skólann klukkan 21 að íslenskum tíma sem nefnist "Lessons from Iceland: A Nation Striving to Punch Above Its Weight in a Globalized World" og má fylgjast með honum í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan.