400.000 kr. of mikið eða of lítið?

Félagsmenn í Félagi íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) sinna fjölbreyttum störfum hjá ríkinu. Lágmarkslaun nýútskrifaðra einstaklinga með BS eða BA próf sem hefja störf hjá ríkinu eru 304.743 kr. Er það of lítið?



Launataflan tók gildi 1. júní 2016, á sama tíma og Þþegar nýtt lífeyriskerfi tók gildi 1. júní 2017 fyrir opinbera starfsmenn þar sem verið var að samræma lífeyriskerfi milli opinbera og almenna markaðarins var í gildi launatafla frá 1. júní 2016. Það er krafa félagsins að félagsmenn okkar sem ljúka þriggja ára háskólanámi geti aldrei verið með lægri laun en 400.000 kr. að lágmarki fyrir 100% starf.



Háskólamenntaðir eru með færri ár til að afla ævitekna sem nemur námsárum þeirra og þurfa að auki greiða af launum sínum námslán!



Í september 2017 voru alls 84 stöðugildi hjá ríkinu þar sem félagsmenn okkar eru með útborguð laun fyrir dagvinnu sem voru lægri en 400.000 kr. á mánuði. Í september 2017 var meðaltal mánaðarlauna ríkisstarfsmanna fyrir dagvinnu meðal aðildarfélaga Bandalags háskólamanna 612.377 kr. á mánuði, en meðaltal mánaðarlauna fyrir dagvinnu meðal félagmanna FÍN 557.750 kr. Félagsmenn innan aðildarfélaga BHM sinna fjölmörgum störfum og telja fjöldi stöðugilda allra aðildarfélaganna hjá ríkinu í september 2017 5345,1 stöðugildi, þar af eru félagsmenn FÍN sem sinna störfum sem telja 725,8 stöðugildi hjá fjölmörgum stofnunum ríkisins sem gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. FÍN hefur dregist aftur úr meðaltali aðildarfélaga BHM undanfarin ár, en FÍN var það félag sem endurspeglaði meðaltal dagvinnulauna aðildarfélaga BHM. Það er ekki staðan lengur. Félagið gerir þá kröfu að lægstu launaflokkarnir verði skornir af launatöflunni þannig að tryggt sé að laun félagsmanna okkar geti ekki orðið lægri en 400.000 kr. miðað við 100% starf.



Þann 1. júní 2017 tókN nýtt lífeyriskerfi gildi hjá opinberum starfsmönnum sem felur í sér kerfisbreytingu frá 1. júní 2017, þ.e. horfið er frá úr jafnri ávinnslu í aldurtengda ávinnslu, samhliða því var gert samkomulag um leiðrétta ætti laun milli markaða. Við krefjum þess að fyrstu skrefin í leiðréttingum verði tekin í þessari samningalotu og lágmarkslaun í launatöflu FÍN við ríkið verði hækkuð í 400.000 kr. Er það of mikið?



Ríkið þarf að ráða sérfræðinga til starfa með háskólamenntun til að sinna sérhæfðum störfum og mörg störf eru lögbundin og störf sem almenni markaðurinn sinnir ekki, en sérfræðingarnir sem sinna þessum störfum geta fengið önnur störf á almennum markaði með þeir fá mun hærri laun fyrir jafn mikla ábyrgð. Er 400.000 kr og lítið eða of mikið til að hægt sé að sinna þessum nauðsynlegu störfum hjá ríkinu?



Höfundur er formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga.