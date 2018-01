Lucy heillaði dómnefndina upp úr skónum með þessum flutningi

Englendingurinn Lucy kom, sá og sigraði í blindu áheyrnaprufunni í bresku útgáfunni í The Voice um helgina.



Hún mætti á sviðið og tók lagið Colorblind og var flutningur hennar svo gott sem fullkominn. Dómararnir Jennifer Hudson, Will i Am, Sir Tom Jones og Olly Murs snéru sér allir við og vilja greinilega vinna með Lucy sem verður að teljast nokkuð sigurstrangleg í þessari þáttaröð.



Hér að neðan má sjá flutning helgarinnar á Bretlandseyjum.