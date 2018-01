Matsmaður fyrir OR-húsið enn ófundinn

Enn hefur ekki verið skipaður dómkvaddur matsmaður til að meta galla og tjón á vesturhúsi Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Fyrirtækið lagði fram matsbeiðni fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur þann 20. september síðastliðinn.



Matsmanni er ætlað að meta kostnað við úrbætur á göllum á húsinu og skila af sér rökstuddu áliti. Orkuveitan hefur greint frá að matið kunni að vera notað í dómsmáli þar sem farið verður fram á bætur frá matsþola, sem í þessu tilfelli eru ellefu fyrirtæki sem ýmist komu að hönnun, framkvæmdum eða útveguðu byggingarefni í höfuðstöðvar OR við Bæjarháls á sínum tíma.



Hinn 20. nóvember greindi OR frá því að ákveðið hefði verið að kaupa aftur höfuðstöðvar fyrirtækisins af fasteignafélaginu Fossi á 5,5 milljarða króna. Endurkaupin eru forsenda þess að hægt sé að hrinda í framkvæmd einhverjum þeirra sex valkosta sem lagðir hafa verið til að endurbótum á vesturhúsinu. Áætlaður kostnaður við þessa valkosti er frá 1,5 til þriggja milljarða króna.



Samkvæmt upplýsingum frá OR hefur engin ákvörðun verið tekin um hver kostanna verði fyrir valinu.