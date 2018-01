Underworld á Sónar Reykjavík

Breska hljómsveitin Underworld er á leiðinni til Íslands og mun koma fram á tónlistarhátíðinni Sónar Reykjavík laugardagskvöldið 17. mars í Hörpu. Tónleikarnir eru liður í 25 ára afmæli Sónar hátíðarinnar þar sem hátíðarhöldin hefjast í Reykjavík.



Underworld er ein stærsta hljómsveit heims á sviði danstónlistar og á fáar sínar líkar þegar kemur að sviðsframkomu og sjónarspili á tónleikum. Því fengu Íslendingar að kynnast árið 1994 þegar sveitin kom fram í troðfullri Laugardalshöll á eftirminnilegum Debut tónleikum Bjarkar. Síðan hefur ferill og orðstír Underworld vaxið og var sveitin m.a. fengin til að koma fram á og leikstýra tónlistarþætti opnunarhátíðar Ólympíuleikana í London árið 2012.



Hljómsveitin á að baki fjölmargar verðlaunaplötur og smelli á borð við Born Slippy, Push Upstairs, Dark & Long, Two Months Off, I Exhale, Jumbo og Cowgirl. Tónleikaplöturnar Everything, Everything (2000) og Live in Tokyo (2015) gera sveitinni góð skil á tónleikum á meðan safnplöturnar 1992-2012: The Anthology (2012) og A Collection 2 (2016) taka saman mörg þeirra vinsælustu lög.



Underworld bætist í hóp þeirra listamanna og hljómsveita sem þegar hefur verið tilkynnt að komi fram á Sónar Reykjavík hátíðinni í ár. Meðal þeirra eru; Danny Brown (US), TOKiMONSTA (US), Lindström (NO), Nadia Rose (UK), Ben Frost (AU/IS), Lena Willikens (DE), Jlin (US), Denis Sulta (UK), Cassy b2b Yamaho (UK/IS), Kode9 x Köji Morimoto (UK/JP), Bad Gyal (ES), Lorenzo Senni (IT), Lafawndah (FR), Moor Mother (US), Bjarki, Högni, Hildur Guðnadóttir, Vök, Jói Pé x Króli, Joey Christ, Eva808, Blissful, Flóni og Reyjavíkurdætur.



Sónar Reykjavík fer fram dagana 16. og 17. mars á fjórum sviðum í Hörpu. Alls verður boðið upp á tónleika rúmlega 50 hjómsveita og listamanna á hátíðinni, m.a. í bílakjallara hússins sem breytt verður í næturklúbb.



Í kjölfar hátíðarinnar í Reykjavík fara Sónar hátíðir fram í Hong Kong, Istanbul, Barcelona, Bogotá og Buenos Aires.



Tilkynnt hefur verið um að eftirtaldir listamenn komi fram á Sónar Reykjavik 2018:



• - Underworld (UK)

• - Danny Brown (US)

• - TOKIMONSTA (US)

• - Lindström (NO)

• - Ben Frost (AU/IS)

• - Nadia Rose (UK)

• - Bjarki (IS)

• - Lena Willikens (DE)

• - Jlin (US)

• - Denis Sulta (UK)

• - Cassy b2b Yamaho (UK/IS)

• - Kode9 x Kōji Morimoto AV (UK/JP)

• - Högni (IS)

• - Bad Gyal (ES)

• - Hildur Guðnadóttir (IS)

• - Moor Mother (US)

• - Lorenzo Senni (IT)

• - Lafawndah (FR)

• - Reykjavíkurdætur (IS)

• - Vök (IS)

• - Eva808 (IS)

• - JóiPé x Króli (IS)

• - Blissful (IS)

• - Joey Christ (IS)

• - Flóni (IS)

• - Jass (ES)

• - Volruptus (IS)

• - Kline (UK)

• - serpentwithfeet (US)

• - Yagia (IS)

• - Mighty Bear (IS)



Fleiri listamenn munu bætast við á næstu vikum.