Þessi taka þátt í Söngvakeppninni 2018

Tólf lög hafa verið valin til þátttöku í Söngvakeppninni 2018. Rúmlega 200 lög bárust í keppnina sem verður með svipuðu sniði og í fyrra. Hægt er að hlusta á íslenskar og enskar útgáfur laganna á songvakeppnin.is en lögin hafa líka verið gefin út á spotify.com, tonlist.is og youtube.



Undanúrslitin fara fram í Háskólabíói, laugardagana 10. og 17. febrúar. Úrslitakvöldið verður haldið með pomp og prakt í Laugardalshöll 3. mars en, eins og sl. ár mun erlend Eurovision-stjarna stíga þar á svið. Keppnirnar þrjár verða sýndar í beinni útsendingu á RÚV.



Líkt og síðustu ár býðst almenningi að kaupa miða á viðburðina og miðasala hefst fimmtudaginn 25. janúar á tix.is.



Lögin verða flutt á íslensku í undanúrslitum, sex lög keppa hvort kvöld. Þau þrjú lög sem hljóta flest atkvæði í símakosningu hvort undankvöld tryggja sér sæti í úrslitum. Því keppa sex lög til úrslita í Söngvakeppninni í Laugardalshöll 3. mars. RÚV hefur þó heimild til að bæta auka lagi, svokölluðum Svarta Pétri, í úrslitin.



Sigurlag Söngvakeppninnar verður framlag Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem haldin verður í Lissabon í Portúgal dagana 8., 10. og 12. maí.



Kynnir keppninnar í ár er Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir, en hún er einnig í framkvæmdastjórn keppninnar eins og síðastliðin ár.



LÖGIN Í ÁR



Lag: Golddigger / Gold Digger

Höfundur/ar lags: Sveinn Rúnar Sigurðsson, Jóel Ísaksson og Oskar Nyman

Höfundur/ar íslensks texta: Valgeir Magnússon

Höfundur/ar ensks texta: Valgeir Magnússon og Tara Nabavi

Flytjandi/Flytjendur: Aron Hannes



Hér er lagið á ensku



Lag: Hér með þér / Here for you

Höfundur/ar lags: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundur/ar íslensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Höfundur/ar ensks texta: Egill Ploder Ottósson og Nökkvi Fjalar Orrason

Flytjandi/Flytjendur: Áttan - Sonja Valdín og Egill Ploder



Og á ensku



Lag: Heim / Our Choice

Höfundur/ar lags: Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar ensks texta: Þórunn Erna Clausen

Flytjandi/Flytjendur: Ari Ólafsson



Og á ensku



Lag: Aldrei gefast upp / Battleline

Höfundur/ar lags: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Michael James Down og Primoz Poglajen

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Erna Clausen og Jonas Gladnikoff

Höfundur/ar ensks texta: Jonas Gladnikoff og Þórunn Erna Clausen

Flytjandi/Flytjendur: Fókus hópurinn: Sigurjón Örn Böðvarsson, Rósa Björg Ómarsdóttir, Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, Karitas Harpa Davíðsdóttir og Eiríkur Þór Hafdal



Og á ensku



Lag: Í stormi / Saviours

Höfundur/ar lags: Júlí Heiðar Halldórsson

Höfundur/ar íslensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Þórunn Erna Clausen

Höfundur/ar ensks texta: Júlí Heiðar Halldórsson og Guðmundur Snorri Sigurðarson

Flytjandi/Flytjendur: Dagur Sigurðarson



og á ensku



Lag: Svaka stuð / Heart Attack

Höfundur/ar lags: Agnes Marinósdóttir, Aron Þór Arnarsson og Marino Breki Benjamínsson

Höfundur/ar íslensks texta: Agnes Marinósdóttir, Stefanía Svavarsdóttir og Lovísa Rut Kristjánsdóttir.

Höfundur/ar ensks texta: Agnes Marinósdóttir

Flytjandi/Flytjendur: Stefanía Svavarsdóttir, Agnes Marinósdóttir og Regína Lilja Magnúsdóttir



Og á ensku



Lag: Ég mun skína / Shine

Höfundur/ar lags: Þórunn Antonía og Agnar Friðbertsson

Höfundur/ar íslensks texta: Þórunn Antonía

Höfundur/ar ensks texta: Þórunn Antonía

Flytjandi/Flytjendur: Þórunn Antonía



Og á ensku



Lag: Litir / Colours

Höfundur/ar lags: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar íslensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar ensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Flytjandi/Flytjendur: Guðmundur Þórarinsson



Og á ensku



Lag: Brosa / With You

Höfundur/ar lags: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar íslensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Höfundur/ar ensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur Þórarinsson

Flytjandi/Flytjendur: Þórir Geir Guðmundsson og Gyða Margrét Kristjánsdóttir



Og á ensku



Lag: Ég og þú / Think It Through

Höfundur/ar lags: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob Price

Höfundur/ar íslensks texta: Davíð Guðbrandsson

Höfundur/ar ensks texta: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob Price

Flytjandi/Flytjendur: Tómas Helgi Wehmeier og Sólborg Guðbrandsdóttir



Og á ensku



Lag: Óskin mín / My Wish

Höfundur/ar lags: Hallgrímur Bergsson

Höfundur/ar íslensks texta: Hallgrímur Bergsson

Höfundur/ar ensks texta: Hallgrimur Bergsson og Nicholas Hammond

Flytjandi/Flytjendur: Rakel Pálsdóttir



Og á ensku



Lag: Kúst og fæjó

Höfundur/ar lags: Heimilistónar (Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Elva Ósk Ólafsdóttir, Katla Margrét Þorgeirsdóttir og Vigdís Gunnarsdóttir)

Höfundur/ar íslensks texta: Heimilistónar

Flytjandi/Flytjendur: Heimilistónar



Athugið að Heimlistónar sendu ekki inn enska útgáfu af laginu.



Eins og fyrr segir eru lögin öll aðgengileg á songvakeppnin.is, bæði á íslensku á ensku. Reglur keppninnar kveða á um að í undanúrslitum skuli lagið flutt á íslensku en í úrslitakeppninni megi flytja það á því tungumáli sem höfundur kýs.



Lögin verða flutt á Rás 2 næstu vikurnar og verður þeim einnig dreift til annarra útvarpsstöðva. Á síðunni songvakeppnin.is er einnig að finna upplýsingar um höfunda og flytjendur laganna, sem og texta allra laganna.