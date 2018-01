Það besta úr heimi bókmennta og tónlistar á árinu að mati Obama

Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, hefur í nokkur ár haft það fyrir sið að deila lista með uppáhaldslögum sínum og bókum sem hann las á árinu á Facebook-síðu sinni í árslok.



Hann brá ekki út af vananum þessi áramót og birti listann í gær. Í færslu sinni segir Obama að hann hafi haft meiri frítíma í ár en oft áður. Listinn virðist ekki vera tæmandi, heldur tekur forsetinn fyrrverandi að hann innihaldi bækur og tónlist sem stóðu upp úr á árinu.



„Ég vona að þú njótir [listans] og eigir hamingjuríkt og heilbrigt ár,“ segir Obama að lokum í færslunni og listinn fylgir í kjölfarið.



Alls hafa rúmlega 816 þúsund manns líkað við færsluna og henni hefur verið deilt tæplega 114 þúsund sinnum.



Eflaust hafa margir í hyggju að lesa meira á árinu sem nú gengur í garð og vera duglegir að auðga andann með góðri tónlist. Listi Obama gæti verið ágætis innblástur en hann er hér í heild sinni:



Bestu bækurnar 2017:

The Power eftir Naomi Alderman



Grant eftir Ron Chernow



Evicted: Poverty and Profit in the American City eftir Matthew Desmond



Janesville: An American Story eftir Amy Goldstein



Exit West eftir Mohsin Hamid



Five-Carat Soul eftir James McBride



Anything Is Possible eftir Elizabethu Strout



Dying: A Memoir eftir Cory Taylor



A Gentleman in Moscow eftir Amor Towles



Sing, Unburied, Sing eftir Jesmyn Ward

*Bónus fyrir körfuboltaaðdáendur: Coach Wooden and Me by Kareem Abdul-Jabbar and Basketball (and Other Things) eftir Shea Serrano



Uppáhaldslögin 2017:

Mi Gente með J Balvin & Willy William



Havana með Camilu Cabello (feat. Young Thug)



Blessed með Daniel Caesar



The Joke með Brandi Carlile



First World Problems með Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)



Rise Up með Andra Day



Wild Thoughts með DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)



Family Feud með Jay-Z (feat. Beyoncé)



Humble með Kendrick Lamar



La Dame et Ses Valises með Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)



Unforgettable með French Montana (feat. Swae Lee)



The System Only Dreams in Total Darkness með The National



Chanel með Frank Ocean



Feel It Still með Portugal. The Man



Butterfly Effect með Travis Scott



Matter of Time með Sharon Jones & the Dap-Kings



Little Bit með Mavis Staples



Millionaire með Chris Stapleton



Sign of the Times með Harry Styles



Broken Clocks með SZA



Ordinary Love (Extraordinary Mix) með U2



*Bonus: Born in the U.S.A. með Bruce Springsteen