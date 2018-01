Heilbrigð flóra fyrir betri líðan

KYNNING: Mamma veit best er heilsubúð og heildsala með hágæða bætiefni og snyrtivörur. Ráðgjafi hjá Mamma veit best segir heilbrigða meltingarflóru undirstöðu almennrar vellíðunar.



Okkar markmið er að færa viðskiptavinum það besta af lífrænum heilsuvörum og bætiefnum, víðs vegar úr heiminum,” segir Nína, ráðgjafi hjá Mamma veit best.

„Nafnið vísar í þá trú okkar að Móðir Jörð viti hvað er best fyrir börnin sín og að hjá henni getum við fundið þær lausnir sem við leitum að. Með það að leiðarljósi gerum við okkar besta til að virða og heiðra móðurina sem við deilum öll, Jörðina.“



Nína segir heilbrigða meltingarflóru undirstöðu að betri líðan, bæði líkamlega og andlega. Um hátíðarnar er gjarnan álag á meltingarfærunum og almennt í íslensku mataræði.



Viðskiptavinum býðst ráðgjöf við val á bætiefnum í versluninni.



„Heilbrigð flóra í meltingarfærum skiptir líkamann gríðarlega miklu máli og kemur allri almennri líkamsstarfsemi við. Heilbrigði meltingarflórunnar hefur áhrif á niðurbrot fæðu, líðan í maga og ristli en hefur einnig áhrif á ónæmiskerfið, andlega líðan og margt fleira. Það er um að gera að koma við hjá okkur í búðinni og við aðstoðum ykkur við að koma meltingunni og orkunni í lag eftir hátíðarnar en þetta er sá tími þar sem margir borða mikið af sykri og smákökum, söltum mat og reyktum,“ segir Nína. „Til að koma jafnvægi á meltinguna erum við meðal annars með vinveitta gerla og Enterosgel fyrir þarmana, magnesíumslökun fyrir allan líkamann og vörur sem koma orkunni af stað eins og tildæmis Matcha te, rauðrófuduft og matcha prótein.“



Vinveittir gerlar og Enterosgel eru meðal þess sem Mamma veit best býður?upp á fyrir þarma­flóruna.

Complete Probiotics og PB 8 magagerlar



„Það er aldrei of seint að byrja að leiðrétta flóruna til að öðlast betri líðan og erum við með flotta vinveitta gerla eins og tildæmis PB 8 og frá Dr. Mercola sem eru magasýru- og gallþolnir sem þýðir að þeir ná að ferðast til ristilsins, sem er mikilvægt.“



Enterosgel



„Enterosgel er unnið úr kísil. Gelið bindur sig við óhreinindi sem liggja í þarmakerfinu og skilar þeim út með saur án þess að fjarlægja steinefni og annað gagnlegt úr þarmakerfinu. Enterosgel er algjörlega laust við sykur, laktósa, ger eða önnur óæskileg efni og frásogast ekki heldur vinnur staðbundið í þarmakerfinu. Enterosgel er mjög áhrifaríkt við niðurgangi og fyrir einstaklinga með IBS, gott við iðraólgu og meltingartruflunum. Það hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru. Einnig er hægt að bera Enterosgel á húðina við bólum og exemi.“



Magnesium L-Threonate frá Dr. Mercola



„Magnesium L-Threonate frá Dr. Mercola er eitt besta magnesíum á markaðnum í dag og tryggir hámarksupptöku í alla vefi og frumur líkamanns, þar með talið til heilans, án þess að valda ertingu í maga eða niðurgangi,“ segir Nína. „Magnesíum kemur við sögu í 300 mismunandi þáttum líkamsstarfseminnar og flestir glíma við magnesíumskort af einhverju tagi. Magnesíum skiptir okkur máli til að viðhalda almennri heilsu en það hjálpar líkamanum meðal annars við svefn og hvíld og vinnur gegn streitu og stressi, styður jafnvægi á blóðþrýstingi og eðlilega orkuframleiðslu líkamans.“





Rauðrófuduft, Pro Matcha prótein matcha duft og magnesíum.

Pro Matcha prótein



„Pro Matcha próteinduftið er hinn fullkomni orku- og næringargjafi. Það inniheldur ekkert glútein eða soja og inniheldur engin erfðabreytt efni. Pro Matcha inniheldur ensím sem hjálpa líkamanum að melta og nýta próteinið og næringuna og fer einstaklega vel í maga. Og ekki er verra að Pro Matcha inniheldur matcha te sem er góður andoxunar- og orkugjafi,“ segir Nína.



„Matcha duftið okkar kemur frá Pure Synergy og er lífrænt og ljúft. Duftinu er hægt að bæta út í þeytinga eða nota sem heitt eða volgt te og er góður orkugjafi í staðinn fyrir kaffi. Matcha duftið er sneisafullt af andoxunarefnum eins og til dæmis EGCg og vítamínum eins og C-vítamíni, seleníum, magnesíum, krómíum og sinki. Matcha duftið eykur einbeitingu og er ríkt af trefjum og chlorophyll, og getur stutt efnaskipti líkamans. Matcha duftið inniheldur koffín.“



Rauðrófuduft



„Beet Juice Powder eða rauðrófuduftið okkar frá Pure Synergy Organics er lífrænt, 100% hreint og kraftmikið og fullkomið á æfingar eða bara sem daglegur orkugjafi. Rauðrófuduftið er gott við blóðleysi, þreytu og háum blóðþrýstingi þar sem það eykur blóð- og súrefnisflæði um líkamann.“



Á heimasíðunni www.mamma­veitbest.is er að finna upplýsingar um öll vörumerki og þjónustu Mamma veit best. Gegnum síðuna má panta vörur og fá sendar í pósti. Mamma veit best er einnig á Facebook og Instagram.