Heilsan í 1. sæti á nýja árinu

KYNNING: „Við hjá Reebok Fitness hefjum nýtt heilsuár af orku, gleði og krafti. Fjölbreytt og spennandi hóptímadagskrá hefst 8. janúar og ættu allir að finna námskeið og hóptíma við sitt hæfi,“ segir Unnur Pálmarsdóttir, markaðs- og fræðslustjóri Reebok Fitness.



„Við bjóðum upp á nýjung í hóptímum, sem er infrarauður hiti og hefur notið mikilla vinsælda erlendis. Einnig erum við með tíma í Hot Barre, Trampoline Fitness, Hot Body, Zumba, Les Mills hóptímakerfin, Hot Yoga, Coach by Colour (CBC) Spinning, Trigger Point Pilates og margt fleira,“ segir Unnur.



„Okkar sérstaða er að bjóða upp á líkamsrækt fyrir alla aldurshópa með ólík markmið í huga. Við erum með fjölbreytt og vönduð námskeið við allra hæfi. Má þar nefna Fusion Pilates sem er nýtt námskeið hjá okkur, 360 Total Total Body, Betra Form, Betra Líf, Bikini Body Blast, Fitness Áskorun, Fitness Box, Strong Body Burn, Strong New Skinny og The Glute Workshop,“ segir Katrín Björk Eyvindsdóttir, verkefnastjóri Reebok Fitness.



Reebok Fitness hefur opnað í Faxafeni 14

Í nóvember opnaði Reebok Fitness sína sjöundu líkamsræktarstöð í Faxafeni 14 sem er 1.600 m2 að stærð. „Við kynnum til leiks mýkri stöð í Faxafeninu. Líkamsræktarstöðin er með þremur glæsilegum hóptímasölum og nýjung á markaðnum, sem er infrarauði hitinn. Það sem felst í infrarauðum hita er að með því að hita líkamann upp innan frá eykst teygjanleiki bandvefjarins svokallaða sem leiðir til aukins hreyfanleika. Loftið er talið heilnæmara fyrir þá sem viðkvæmir eru og er talið að þessi hitun hafi styrkjandi áhrif á ónæmiskerfi. Infrarauðu geislarnir hafa hreinsandi áhrif þar sem þeir ýta undir efnaskipti og auka framleiðslu á svita. Það að stunda hlýtt jóga eykur vellíðan í líkamanum á eftir,“ upplýsir Unnur.



Hjá Reebok Fitness er boðið upp á nýjung í hóptímum, sem er infrarauður hiti og hefur notið mikilla vinsælda erlendis. LAUFEY

Notalegt andrúmsloft

Á komandi ári verður boðið upp á barnagæslu í Faxafeninu en þar er andrúmsloftið notalegt, rólegt og fjölskylduvænt. „Við leggjum mikið upp úr hreinlæti á öllum okkar líkamsræktarstöðvum sem eru með nýjustu lyftingatækin og einvala lið þjálfara, kennara og starfsfólks. Viðskiptavinir okkur hafa einnig aðgang að þremur sundlaugum í Kópavogi og Hafnarfirði, sem eru Kópavogslaug, Ásvallalaug og Salalaug. Við erum spennt að fara inn í nýtt heilsuár, það munu allir geta fundið sér eitthvað hjá okkur hvort sem það er í formi námskeiða eða hóptíma,“ segir Katrín Björk.



Fjölbreyttir hóptímar

Hóptímataflan hjá Reebok Fitness fyrir árið 2018 er glæsileg og þar ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.



„Viðskiptavinir okkar leita eftir góðu andrúmslofti, fjölbreyttum hóptímum og námskeiðum. Við bjóðum upp á úrval hóptíma sem henta allt frá byrjendum til þaulreyndra íþróttamanna. Hot Yoga og Hot Body tímarnir eru gríðarlega vinsælir, enda mjúkir tímar í heitum sal sem er gott fyrir stoðkerfið. Einnig erum við með styrktar og þol hóptíma sem hafa verið vinsælir, Tabata, Body Pump, hjólatíma og fleira. Námskeiðin hefjast 8. og 9. janúar, allt frá námskeiðum fyrir byrjendur og til þeirra sem kjósa að takast á við meira krefjandi námskeið,“ segir Katrín Björk.



Reebok Fitness í mikilli sókn

Unnur hefur nýhafið störf sem markaðs- og fræðslustjóri hjá Reebok Fitness, en fyrirtækið er í örum vexti. Ráðning hennar er liður í að auka gæði í markaðs-, fræðslu- og mannauðsmálum fyrirtækisins. Unnur hefur unnið á flestum sviðum mannauðs-, markaðs- og fræðslumála og lauk MBA-gráðu 2012 frá Háskóla Íslands. Hún er nú M.Sc.-nemi í mannauðsstjórnun og mun útskrifast 2018. Unnur hefur starfað í heilsuræktariðnaðinum og við kennslu, þjálfun, fræðslu- og mannauðsmál í mörg ár og víða erlendis.



Katrín Björk Eyvindsdóttir, verkefnastjóri Reebok Fitness, hefur mikla reynslu úr hóptímakennslu og úr líkamsræktargeiranum.



Nánari upplýsingar um þjónustu Reebok Fitness, einkaþjálfun, hóptíma, skráningu á námskeið á heimasíðunni www.reebokfitness.is og facebook síðu https://www.facebook.com/reebokfitness.is/