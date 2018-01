Kínverjar fá loks að spila Pokémon Go

Snjallsímaleikurinn Pokémon Go verður loks aðgengilegur íbúum Kína á næstunni eftir að samningar náðust á milli leikjaframleiðandans Niantic og kínverska tæknifyrirtækisins NetEase. Financial Times greinir frá.



John Hanke, framkvæmdastjóri Niantic, fyrirtækisins sem framleiðir leikinn, hefur staðfest þetta og bindur miklar vonir við komu leikjarins á kínverskan markað.



Tæknifyrirtækið NetEase heldur úti starfsemi sinni í Kína og hefur lagt um 200 milljónir dala í undirbúning komu Pokémon Go á markað þar í landi. Einnig sér fyrirtækið til þess að leikurinn og notkun hans standist Internet-löggjöf þar í landi.



Þá hefur Niantic greint frá fyrirætlunum sínum um útgáfu Harry Potter-snjallsímaleikjar í anda Pokémon Go, en hann er gefinn út með leyfi útgáfurisans Warner Bros. Búist er við útgáfu hans á síðari hluta þessa árs.



Vinsældir Pokémon Go náðu sennilega hámarki um heim allan árið 2016, skömmu eftir útgáfu leikjarins, og var Ísland þar engin undantekning. Leikurinn snýst um það að fanga Pokémona í svokölluðum viðbótarveruleika (e. augmented reality) sem og að keppa eða vinna saman með öðrum leikmönnum. Ólíka Pokémona má finna á ólíkum stöðum sem taka mið af aðstæðum í raunheimum, svo sem hita- og rakastigi. Sem dæmi þá finnast svokallaðir Vatna-Pokémonar í nálægð við vatn.