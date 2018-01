Keppendur í The Amazing Race dingluðu yfir Geitárgljúfri

Keppendur í þrítugustu þáttaröð The Amazing Race þurftu heldur betur að taka á honum stóra sínum þegar þeir þeyttust um Ísland siðastliðið haust.



Eins og Vísir greindi frá á sínum tíma komu keppendur hingað til lands í upphafi október en þetta er í annað sinn sem þessi vinsæli kapphlaupsratleikur fer að hluta fram á Íslandi. Keppendur þurftu meðal annars að hlaupa um miðborgina og drekka lýsi á Ingólfstorgi.



Þrátt fyrir að í fyrri frétt Vísis hafi mátt fá smjörþefinn af Íslandsdvölinni var fyrsta opinbera brotið úr þættinum frumsýnt á vefsíðu Entertainment Weekly í nótt. Það má sjá hér neðan.



Leist ekkert á blikuna

Í myndskeiðinu sjást keppendurnir fara á línu yfir Geitárgljúfur og næla sér í íslenska fánann. Ljóst er að þeim stóð þeim hreint ekki á sama enda héngu þeir í mikilli hæð.



„Hæðir eru ekki minn tebolli, ekki frekar en að dingla svona í háloftunum en 29 þáttaraðir af The Amazing Race hafa verið hluti af fjölskyldu minni. Ég veit að börnin mín munu horfa á þetta. Þó svo að mig langi alls ekki að gera þetta þá geri ég það fyrir keppnina,“ segir meðal annars Cedric Ceballos þegar hann undirbýr sig fyrir svaðilförina.



Fyrsti þáttur þrítugustu þáttaraðarinnar, sem meðal annars er tekinn upp á Íslandi, verður frumsýndur á sjónvarpsstöðinni CBS í kvöld.



Keppendur í The Amazing Race hafa áður verið sendir til Íslands, nánar tiltekið í sjöttu þáttaröð sem sýnd var á Stöð 2 á árunum 2004 til 2005. Það að Íslandi hafi brugðið fyrir í þátttunum var sögð vera „ein mesta landkynning sögunnar.“ - hvorki meira né minna.