Nýársspá Siggu Kling - Hrúturinn: Ár ástarinnar

Elsku Hrúturinn minn, þú ert að fara í afar merkilegt og öðruvísi ár miðað við fyrri ár. Í talnaspeki er talan sex yfir þér og það táknar ástina, fjölskylduna og aftur ástina. Næstu mánuðina reynir á mjög margt í lífi þínu og þú tekur afgerandi ákvarðanir um eitthvað sem þú bjóst ekki við að þú hefðir í þér að geta gert.



Á þessu ári sigrar ástin og það þýðir að ást sem hefur verið erfiðleikum bundin springur, fer og gefur þér þar með nýja möguleika. Þetta tengist yfirleitt bæði fjölskyldu, vinum og ástinni því hún er fólgin í svo mörgu. Það eru margir sem halda að þú sért ekki þolinmóður í lífinu, en í öllu sem tengist fjölskyldu og ást leyfir þú oft mörgu að viðgangast og tekur rangar ákvarðanir.



Að sjálfsögðu velur þú, áður en þú fæðist, þá fjölskyldu sem þú fæðist til og hvort sem það er auðvelt eða erfitt er það hárrétt fyrir þig. Þú ákveður að sjálfsögðu smá beinagrind að lífi þínu og þegar þér finnst þú ekki tengdur lífsviljanum þá ertu bara ekki að fara í rétta átt.

Þetta er svo sannarlega ár frjósemi í svo mörgu, ekki bara getnaði heldur líka hugmyndum. Frjósemi hugans á þessu ári verður nefnilega endalaus.



Þú getur látið fólk sem stendur þér næst hindra þig í að framkvæma það sem þú vilt og þú gerir oft engan greinarmun á öryggi og ást. Og þó að þú sért einstaklega góð og hjartahrein týpa skaltu setjast niður núna og skoða hvort síðastliðin þrjú ár hafa borið þig rétta leið. Ég vil reyndar senda til allra merkjanna að þið eigið að skrifa niður lista um hvað þið viljið að gerist á árinu.



Ég hitti kæra vinkonu um daginn og hún gerði svona lista síðasta ár, hún bað um iittala-hluti, sérstök húsgögn og svo langaði hana líka að fara til Balí eða Taílands. Áður en mánuður leið var búið að bjóða henni til Balí. Svo hringir vinurinn sem bauð henni og segir: „Eigum við ekki að taka Taíland líka?“ Og hún fékk líka þá veraldlegu hluti sem hún óskaði eftir, sem þó skipta engu máli í lífi manns.



Ekki alls fyrir löngu útskrifaðist hún sem lögfræðingur. Hún er í sæmilegri vinnu en þar nýtist ekki lögfræðimenntun hennar. Þar af leiðandi hefur hún verið heldur súr upp á síðkastið. Hún keyrði mig heim um daginn og ég spurði hana: „Af hverju baðstu ekki um réttu vinnuna alveg eins og þú baðst um alla iittala- hlutina? Þá hefðir þú getað beðið um vinnuna sem þú þráir.“ En hún þorði það ekki. Allt sem þú biður um og skrifar niður (og ég veit að það er asnalegt orð að segja „bucket“-listi) getur orðið þitt.



Og það er nákvæmlega eins auðvelt að biðja um iittala eða eitthvað svo miklu meira og merkilegra. Árið 2018 er fyrir þér ár ástarinnar, sama í hverju það er fólgið.



Frægir Hrútar: Hera Björk Þórhallsdóttir söngkona, Silvía Lovetank listamaður, Marta María Jónasdóttir á Smartlandi, Björgvin Halldórsson söngvari, Kári Stefánsson vísindamaður, Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, Hugh Hefner, Birgitta Jónsdóttir pírati, Anna Svava Knútsdóttir leikkona, Ólöf Erla, grafískur hönnunarsnillingur, Elton John söngvari, Salka Sól súperdrottning, Þóra í Atlanta, Sigmar Guðmundsson sjónvarpsmaður, Berglind Pétursdóttir, Steinunn Jónsdóttir, söngkona AmabAdamA, Þórhallur Þórhallsson uppistandari, Kristín Þorsteinsdóttir, aðalritstjóri 365 miðla, Alda í Handy pandy, naglalistakona, Vala Grand, Hjálmar Forni listamaður, Jakob Bjarnar Grétarsson, Elín Björnsdóttir, fyrirlesari og kraftaverkakona.



Setningin er: Krafturinn er með þér – Fly on the Wings of Love (Olsen-bræður).