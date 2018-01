Öðlaðist nýtt líf í ræktinni

Elísabet Reykdal húðsjúkdómalæknir fann fyrir mikilli þreytu og álagi eftir annasaman tíma í vinnu. Hún hafði þyngst töluvert og var farin að finna fyrir lífsstílsvandamálum.



Elísabet er þriggja barna móðir. Hún starfar sem læknir á Landspítalanum og í Domus Medica. „Það hafði verið þétt vinnutörn hjá mér. Ég hafði hugsað um það í nokkra mánuði að ég þyrfti að koma mér í einhverja hreyfingu. Vinkona mín benti mér á 100 daga lífsstílsnámskeið hjá Hilton Reykjavík Spa. Ég ákvað í byrjun árs 2017 að skella mér á þetta námskeið. Ég var mjög dugleg í ræktinni áður fyrr en hafði slakað á eftir að börnin mín fæddust. Það var því mjög erfitt að koma sér af stað aftur,“ segir Elísabet. „Kannski var forgangsröðin röng hjá mér,“ bætir hún við.



Fann ekki rétta tímann

20 kíló fóru

Hreyfing til bóta

Elísabet segist enn eiga langt í land með að ná markmiði sínu en vel hafi gengið til þessa. Hún ætlar að halda áfram á nýju ári í ræktinni. MYND/ERNIR

„Krakkarnir mínir eru duglegir í íþróttum en sjálf fann ég ekki rétta tímann. Eftir að ég tók ákvörðun um að fara á lífsstílsnámskeið hjá Agnesi Þóru Árnadóttur öðlaðist ég nýtt líf. Ég get alveg viðurkennt að mér fannst ég vera komin á botninn, ég var orðin of feit og of þung á mér. Það var vel tekið á móti mér frá fyrsta degi hjá Hilton Reykjavík Spa. Eftir fyrsta skiptið langaði mig að mæta aftur. Ég fór kl. 6.30 á morgnana sem ég hélt að væri ekki minn tími. En eftir að ég byrjaði í ræktinni fannst mér ég allt í einu hafa meiri tíma fyrir sjálfa mig og fjölskylduna. Það myndaðist strax mjög góð stemning í lífsstílshópnum sem ég kunni vel við. Þarna var fólk á miðjum aldri með svipuð vandamál. Eftir líkamsræktina var hægt að fara í heitan pott þar sem hópurinn ræddi saman. Ég fór því að hlakka til að mæta í tímana,“ segir Elísabet sem setti sér það markmið í upphafi að léttast til að auka liðleika og fá betri heilsu.Elísabet náði fljótt undraverðum árangri. Hún missti 20 kíló á fyrstu sex mánuðunum. „Ég er bara hálfnuð í þessari vegferð en stefnan er tekin á enn fleiri kíló. Það merkilega var að ég fann ótrúlega mikinn mun á andlegri heilsu minni þegar kílóin fóru að fjúka. Maður verður þreyttur á sjálfum sér þegar maður er of þungur og óánægður með sig. Ég fann aldrei nein almennileg föt á mig og mér fannst orðið erfitt að fara í búðir. Auk þess er erfitt fyrir lækni að gefa sjúklingum ráð ef hann er sjálfur ekki í góðu formi. Núna hef ég tekið þá góðu ákvörðun að snúa ekki til baka. Mér líður mun betur á allan hátt og ætla mér að halda áfram á þessari vegferð,“ segir Elísabet.Hún segist hafa prófað alls kyns megrunarkúra í gegnum árin. „Yfirleitt fitnar fólk strax aftur eftir slíka kúra. Agnes, leiðbeinandi minn á námskeiðinu, hefur lagt mikla áherslu á að hlusta á líkamann og gera lífsstílsbreytingu til frambúðar. Þetta er ekki skyndikúr á öfgafullan hátt. Ég neitaði mér ekki um neitt þótt ég væri að léttast mikið sem mér finnst mjög til bóta,“ segir Elísabet sem segist alltaf hafa verið mathákur og fallið fyrir freistingum. „Ég er þó hætt að drekka sykurlausa gosdrykki og að borða óreglulega eins og ég gerði. Yfirleitt var ég að grípa eitthvað á hlaupum meðfram vinnunni. Núna borða ég þrisvar á dag. Það hentar mér fullkomlega,“ segir hún.Eftir fyrsta lífsstílsnámskeiðið og góðan árangur ákvað Elísabet að halda áfram í ræktinni og sér ekki eftir því. „Sem læknir veit ég að hreyfing er nauðsynleg til að halda góðri heilsu. Þótt ég viti þetta er nauðsynlegt að fá stuðning til að koma sér aftur af stað. Mér finnst ég líka mun skapbetri en ég var,“ segir Elísabet brosandi. „Ég hef lært á líkamsræktartækin og þegar ég hef þurft að fara til útlanda vegna vinnunnar get ég brugðið mér í tækjasal á hótelum. Sömuleiðis gat ég farið í ræktina þegar ég var í skíðaferð á Akureyri um áramótin.“

Elísabet segir að þessi breytti lífsstíll hafi ekki verið erfiður. „Nei, þetta er nefnilega búið að vera óskaplega skemmtilegt. Ég er ekki frelsuð en svona öfgalaus líkams­rækt hentar mér fullkomlega. „Það er margt í þessari þjálfun sem mér finnst vera læknisfræðilega rétt. Ég finn mun á heilsu minni og mér líður betur andlega. Auk þess finnst mér svo gott að finna að það er lítið mál að breyta lífsstílnum án þess að neita sér um ákveðnar fæðutegundir. Á þessu námskeiði sem ég fór á gera allir það sem þeir geta. Lögð er áhersla á að enginn meiði sig eða ofþjálfi. Ég hefði til dæmis aldrei trúað því að mér þætti gott að fara í líkamsrækt snemma á morgnana.“



Kyrrseta hættuleg

„Ég hef séð eldri konur í ræktinni í feikna góðu formi. Það þykir mér aðdáunarvert. Ég finn að lítil heimilisstöð hentar mér betur en stór en það er auðvitað einstaklingsbundið. Ég hlakka til að takast á við þetta verkefni aftur á nýju ári og halda áfram að reyna að ná markmiði mínu að léttast meira. Það er mikill léttir fyrir mig að hafa ekki gefist upp eftir fyrsta námskeiðið. Í rauninni er það ákveðinn sigur að vera ekki lengur bara kyrrsetukona. Við vitum að hreyfingaleysi er sterkur áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Þótt fólk vilji léttast þá er hreyfingin mikilvægasti þátturinn. Hver og einn þarf að finna fyrir sig hvað hentar varðandi hreyfingu því hún er gríðarlega mikilvæg,“ segir Elísabet.