Hátíðahöld, glys og glamúr í skugga kynferðisofbeldis

Golden Globe-verðlaunahátíðin fer fram í kvöld en um er að ræða fyrstu stóru verðlaunahátíðina sem haldin er síðan kynferðisleg áreitni valdamanna í Hollywood var dregin fram í dagsljósið.



Búist er við því að athöfnin verði mettuð umræðu um kynferðislega áreitni og þá beinast sjónir heimsbyggðarinnar að væntanlegum mótmælum kvenna á rauða dreglinum.



Árið 2017 var viðburðarríkt í Hollywood en í hringiðu skemmtanaiðnaðarins voru fyrstu skref #MeToo-byltingarinnar tekin. Í október síðastliðnum stigu fyrstu konurnar fram og sökuðu kvikmyndaframleiðandann Harvey Weinstein um kynferðisofbeldi og –áreitni en síðan þá hafa fjölmargir valdamenn í Hollywood verið sakaðir um ofbeldi, áreitni og mismunun á grundvelli kyns.





Seth Meyers er kynnir kvöldsins. Vísir/Getty

Tækifæri til að rjúfa þögnina

#MeToo-byltingin hefur haft gríðarleg áhrif innan skemmtanaiðnaðarins og því er búist við því að kynferðisofbeldi verði haft til umfjöllunar í þakkarræðum verðlaunahafa. Þá er opnunarræðu kynnis kvöldins, grínistans og þáttastjórnandans Seth Meyers, beðið með mikilli eftirvæntingu.



Meyers gegnir lykilhlutverki í þessari fyrstu stóru verðlaunahátíð sem haldin er síðan þolendur kynferðisofbeldis í Hollywood hófu að stíga fram í hrönnum. Meyers ætlar ekki að skorast undan ábyrgðinni og hyggst fjalla um kynferðislega áreitni valdamanna í kvöld. Hann fékk konur í lífi sínu til að leiðbeina sér í umfjölluninni um málaflokkinn.



„Við vorum öll sammála um að þetta væri tækifæri til að geta sagt ákveðna hluti sem maður hefur ekki getað sagt undanfarin ár,“ sagði Meyers í viðtali við The Hollywood Reporter fyrir nokkru.



Klæðast svörtu og sýna samstöðu

Þá ætla konur í skemmtanabransanum að halda áfram að láta raddir sínar heyrast á verðlaunaafhendingunni í kvöld. Þær konur sem hyggjast ganga rauða dregilinn hafa verið hvattar til að klæðast svörtu og sýna þannig samstöðu og mótmæla kynferðislegri áreitni í Hollywood.



Mótmælin voru sett sérstaklega á dagskrá Time‘s Up-átaksins, sem hrint var af stað í vikunni með opnu bréfi í New York Times, en undir bréfið skrifuðu 300 konur í bandaríska kvikmynda- og skemmtanageiranum. Leikkonurnar Emma Stone og Reese Witherspoon skrifuðu til að mynda undir bréfið en þær eru báðar tilnefndar til verðlauna í kvöld.





Reese Witherspoon, Eva Longoria og Shonda Rhimes eru á meðal þeirra kvenna sem standa að Time's Up-átakinu. Vísir/Getty/AFP

Sviptingar í kjölfar ásakana

Tilnefningar til Golden Globe-verðlaunanna voru kynntar í Los Angeles í desember síðastliðnum. Kvikmyndin The Shape of Water úr smiðju leikstjórans Guillermo del Toro hlaut flestar tilnefningar, eða heilar sjö. Sjónvarpsþáttaröðin Big Little Lies og kvikmyndirnar The Post og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hlutu sex tilnefningar hver og þáttaraðirnar Feud: Bette og Joan fengu báðar fjórar.



Athygli vekur að leikarinn Christopher Plummer er tilnefndur fyrir leik sinn í kvikmyndinni All the Money in the World. Plummer var ráðinn í stað leikarans Kevins Spacey sem látinn var fjúka vegna fjölda ásakana um kynferðislega áreitni og ofbeldi. Ákvörðun um leikaraskiptin var tekin aðeins mánuði áður en frumsýna átti myndina.



Þá mun spjallþáttadrottningin og athafnakonan Oprah Winfrey veita Cecil B. deMille-verðlaununum viðtöku. Leikkonan Meryl Streep hlaut verðlaunin í fyrra en þakkarræða hennar vakti mikla athygli. Í ræðunni gagnrýndi Streep Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem þá var tiltölulega nýkjörinn, og fordæmdi ofbeldi. Streep hefur sjálf verið sökuð um aðgerðarleysi í máli Harvey Weinstein en hún þvertekur fyrir að hafa vitað af áreitninni.



Golden Globe-verðlaunahátíðin hefst klukkan átta í kvöld að staðartíma eða klukkan 1 eftir miðnætti að íslenskum tíma.