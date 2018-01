Golden Globe 2018: Sigurvegarar næturinnar

Golden Globe verðlaunahátíðin fór fram í 75. skipti með pompi og prakt í Beverly Hills í Los Angeles í nótt. #metoo setti svip sinn á hátíðina en konur klæddust upp til hópa svörtu til að sýna samstöðu og heiðra þolendur sem hafa deilt sögum af áreitni, ofbeldi og mismunun.



Fjölmargir karlmenn báru barmmerki sem á stóð „Times up“ til að sýna samstöðu.

Kynnir á hátíðinni var grínistinn Seth Myers en hann opnaði kvöldið á því að bjóða konur, og þá karla sem eftir væru í Hollywood, velkomin.



Þá gerði hann grín að Harvey Weinstein, benti á að hann væri ekki á svæðinu, en fólk ætti ekki að hafa áhyggjur. Hann myndi skrá sig á spjöld sögunnar eftir tuttugu ár eða svo þegar hann yrði fyrsta manneskjan til að verða púuð niður á minningarathöfn Golden Globe.



Atriðið í heild má sjá hér að neðan.



Oprah Winfrey hlaut heiðursverðlaun The Hollywood Foreign Press Association, verðlaun sem kennd eru við Cecil B. DeMille. Vakti ræða hennar mikla athygli en hún sendi ungum stúlkum heima í stofu skilaboð.



„Ég vil að allar stelpur sem eru að horfa núna viti að það er nýr dagur við sjóndeildarhringinn.“



Þakkarræðu Opruh má sjá hér að neðan.



Að neðan má sjá lista yfir verðlaunahafa en það er erlenda pressan sem veitir verðlaunin. Þá fylgja þakkarræður allra verðalunahafa.



Besta dramamynd: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besta grínmynd/söngleikur: Lady Bird



Besti leikstjóri: Guillermo del Toro, The Shape of Water



Besta leikkona í dramamynd: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besti leikari í dramamynd: Gary Oldman, Darkest Hour



Besta leikkona í grínmynd/söngleik: Saoirse Ronan, Lady Bird



Besti leikari í grínmynd/söngleik: James Franco, The Disaster Artist



Besta leikkona í aukahlutverki: Allison Janney, I, Tonya



Besti leikari í aukahlutverki: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besta handrit: Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besta teiknimynd: Coco



Besta erlenda kvikmynd: In the Fade



Besta frumsamda tónlist: Alexandre Desplat, The Shape of Water



Besta frumsamda lag: This Is Me úr The Greatest Showman



Sjónvarpsþættir

Besta dramatíska þáttaröð: The Handmaid’s Tale, Hulu



Besta frammistaða leikkonu í dramatískri þáttaröð: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale



Besta frammistaða leikara í dramatískri þáttaröð: Sterling K. Brown, This Is Us



Besta sjónvarpsþáttaröð, gamanþættir/söngleikur: The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon



Besta frammistaða leikkonu í gamanþáttum/söngleik: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Besta frammistaða leikara í gamanþáttum/söngleik: Aziz Ansari, Master of None



Besta þáttaröðin í flokki styttri þáttaraða og sjónvarpsmynda: Big Little Lies, HBO



Besta frammistaða leikkonu í styttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd: Nicole Kidman, Big Little Lies



Besta frammistaða leikara í styttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd: Ewan McGregor, Fargo



Besta frammistaða leikkonuu í aukahlutverki í styttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd: Laura Dern, Big Little Lies



Besta frammistaða leikara í aukahlutverki í styttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd: Alexander Skarsgard, Big Little Lies