Seth Meyers skaut fast á Harvey Weinstein og Kevin Spacey

Opnunarræðu Seth Meyers, gestgjafa Golden Globe-hátíðarinnar, var beðið með nokkurri eftirvæntingu í nótt enda verðlaunaafhendingin fyrsta stóra hátíðin í Hollywood eftir að ásakanir á hendur valdamiklum körlum í skemmtanabransanum um kynferðislegt ofbeldi og áreitni komu fram.



Ísinn var brotinn í október síðastliðnum þegar New York Times og New Yorker birtu frásagnir fjölda kvenna af kynferðisofbeldi og kynferðislegri áreitni sem þær sögðu Harvey Weinstein, kvikmyndaframleiðanda í Hollywood, hafa beitt sig. Síðan þá hafa fjölmargar konur sem og karlar stigið fram og sagt frá kynferðsilegu ofbeldi og áreitni um allan heim undir merkjum MeToo-byltingarinnar.



Seth Meyers: "Good evening ladies and remaining gentlemen" #GoldenGlobes — Variety (@Variety) January 8, 2018

Weinstein, sem var einn valdamesti maðurinn í Hollywood, var í kjölfarið rekinn frá framleiðslufyrirtæki sínu og úr Óskarsakademíunni en Seth Meyers hafði þetta að segja um Weinstein í nótt:



„Það er kominn tími til að tala um fílinn sem er ekki í herberginu. Harvey Weinstein er ekki hér. Það er út af því að ég hef heyrt orðróm um að hann sé ruglaður og erfitt að vinna með honum. En ekki hafa áhyggjur,hann kemur aftur eftir 20 ár þegar það verður púað á hann þegar hans verður minnst á meðal þeirra sem hafa látist á árinu,“ sagði Meyers.



Hann skaut líka á leikarann Kevin Spacey sem rekinn var úr þáttaröðinni House of Cards eftir að hann var sakaður um kynferðislega áreitni gegn unglingspilti árið 1986. Þá var hann einnig klipptur út úr mynd Ridley Scott, All the Money in the World, og var Christopher Plummer fenginn í hans stað til að leika Paul Getty.



„Þrátt fyrir allt þá heldur sýningin áfram. Ég var til dæmis ánægður með að heyra að það á að gera aðra þáttaröð af House of Cards. Er Christopher Plummer laus í það líka? Getur hann talað með Suðurríkahreim því Kevin Spacey getur það ekki. Æ, var þetta of andstyggilegt? Í garð Kevin Spacey?“



