Vill ekki fá nei við bónorði

Tónlistarmaðurinn Daníel Óliver var nýlega fenginn í einn vinsælasta sjónvarpsþátt Svía, raunveruleikaþáttinn Halv 8 hos mig, sem er í anda bresku sjónvarpsþáttanna Come dine with me. Þar var fylgst með Daníel í heilan dag og hann bauð til veislu. Yfir milljón áhorfenda horfir á hvern þátt.

MYND/STEFÁN