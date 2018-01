Khloé Kardashian tekur allar systurnar með sér á fæðingardeildina

Khloe Kardashian staðfesti sjálf fyrir jól að hún væri barnshafandi og gerði hún það með því að birta mynd af sér á Instagram.



Khloe er í sambandi með NBA-stjörnunni Tristan Thompson sem leikur með Cleveland Cavaliers. Khloe var gestur hjá Jimmy Kimmel undir lok síðustu viku og talaði hún um meðgönguna og komandi fæðingu í þættinum.



„Það vissi þetta enginn nema ég, Tristan og aðstoðarkonan mín,“ sagði Khloe í samtali við Kimmel en hún sagði fjölskyldunni allri frá fréttunum og með tökulið Keeping Up With the Kardashian´s sér við hlið. Það augnablik verður því hægt að sjá í raunveruleikaþáttunum frægu.



„Ég hef verið viðstödd þegar systur mínar eru á fæðingardeildinni og þær verða allar með mér þegar ég og Tristian eignumst okkar fyrsta barn. Ég meira segja var viðstödd þegar mamma fæddi Kylie [Jenner] og þá var ég sirka 14-15 ára. Þá var það í raun hræðileg lífsreynsla.“



Kylie Jenner og Kim Kardashian eiga einnig von á barni og því mikil barnasprengja í Jenner/Kardashian fjölskyldunni.