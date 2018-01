The Shape of Water tilnefnd til tólf verðlauna á Bafta

Úr kvikmyndinni The Shape of Water.

The Shape of Water fékk í morgun tólf tilnefningar til Bafta-verðlauna en kvikmyndin er eftir Guillermo del Toro.



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri fékk átta tilnefningar en kvikmyndin vann einmitt vann fern verðlaun á Golden Globe hátíðinni um helgina. Blade Runner, Darkest Hour og Dunkirk fengu einnig átta tilnefningar.



Jóhann Jóhannsson kvikmyndatónskáld var settur af í kvikmyndinni Blade Runner 2049 og kom Hans Zimmer inn í hans stað. Tónlist Hans Zimmer virðist hafa hitt í mark og er kvikmyndin tilnefnd fyrir hana.



Verðlaunahátíðin fer fram 18. febrúar í Lundúnum og mun Joanna Lumley vera í hlutverki kynnis á Bafta.



Hér að neðan má sjá helstu tilnefningar til Bafta 2018 en listinn í heild sinni er að finna hér:



Besta mynd

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besta breska myndin

Darkest Hour

The Death of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2



Besti leikstjórinn

Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

Luca Guadagnino, Call Me by Your Name

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo Del Toro, The Shape of Water

Martin McDonagh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besti leikari

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Jamie Bell, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name



Besta leikkona

Annette Bening, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Sally Hawkins, The Shape of Water

Saoirse Ronan, Lady Bird



Besti leikari í aukahlutverki

Christopher Plummer, All the Money in the World

Hugh Grant, Paddington 2

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Besta leikkonan í aukahlutverki

Allison Janney, I, Tonya

Kristin Scott Thomas, Darkest Hour

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Phantom Thread

Octavia Spencer, The Shape of Water



Besta frumsamda tónlist

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water