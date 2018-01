Flestir sáu The Last Jedi á Íslandi en Ég man þig var tekjuhæst

Áttunda Stjörnustríðsmyndin, The Last Jedi, var aðsóknamesta myndin í íslenskum kvikmyndahúsum á árinu 2017. 50.645 gestir sáu myndina frá því hún var frumsýnd 14. desember síðastliðinn en listinn yfir 20 aðsóknarmestu myndirnar í íslenskum kvikmyndahúsum árið 2017 nær yfir tímabilið frá 1. janúar 2017 til 31. desember síðastliðinn. Eru tölurnar frá Félagi rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndagerð, eða Frísk.



Þessir rúmlega 50 þúsund gestir skiluðu Star Wars-myndinni 67,5 milljónir króna í tekjur en myndin var sú eina á árinu sem fór yfir 50 þúsund gesti.



Frísk raðar listanum eftir tekjum sem er gert svo að hlutfall boðsmiða eða afsláttarmiða í umferð hafi ekki áhrif á vinsældir kvikmynda. Því er íslenska hrollvekjan Ég man þig í fyrsta sæti en myndin þénaði 76 milljónir á 47.368 gestum. Það munar því um 3.200 gestum á Ég man þig og Star Wars: The Last Jedi. Það sem útskýrir tekjumuninn er að það kostar meira á íslenskar myndir heldur en erlendar í íslenskum kvikmyndahúsum.



Í öðru sæti á listanum er myndin Undir trénu sem þénaði rétt um 190 þúsund krónum meira heldur en The Last Jedi, eða 67 milljónir og 736.000 krónur. 42.427 sáu Undir trénu.



Í tilkynningu frá Frísk kemur fram að í fyrsta skipti frá því mælingar hófust eru íslenskar myndir sem tróna á toppnum sem stærstu kvikmyndir á árinu, Ég man þig og Undir trénu.



Heildartekjur allra kvikmynda í íslenskum kvikmyndahúsum á árinu námu 1.688.453.577 kr. sem er á pari við tekjur kvikmyndahúsa árið 2016 sem námu þá 1.689.720.455 kr. Aðsókn dróst hins vegar saman um 3,4%. Var 1.371.820 árið 2017 en var 1.420.435 árið 2016. Hver Íslendingur fór því rúmlega fjórum sinnum í kvikmyndahús á árinu.



Bandarískar kvikmyndir áttu 85% af markaðnum sé horft til tekna en 87% sé horft til aðsóknar. Þetta er ívið minna en árið á undan þegar bandarískar kvikmyndir voru með í kringum 90% af markaðinum, sem var óvenjuhátt hlutfall. Allar 20 stærstu myndirnar, að þeim þremur íslensku undanskildum, komu úr smiðju bandarísku kvikmyndastúdíóanna. Síðasta ár var einkar gott fyrir Disney á Íslandi því þaðan komu myndirnar sem röðuðu sér í sæti þrjú til sex. Aðrar erlendar kvikmyndir en bandarískar voru því með 3,4% af markaðnum í tekjum á síðasta ári. Vinsælasta kvikmynd ársins vestur í Bandaríkjunum í tekjum talið var Star Wars: The Last Jedi.