Jólaandinn í ferðaþjónustunni

Erlendir gestir koma í síauknum mæli til Íslands til þess að upplifa hér jól og áramót. Þeir vilja kynnast því hvernig við fögnum þessari einstöku hátíð, en á sama tíma geta notið náttúru, menningar, matar, afþreyingar, heitu lauganna og mögulega sjá norðurljósin. Þeir koma til Íslands til að upplifa frið og eitthvað allt annað en þeir þekkja heima fyrir. Hér hafa ferðamenn tækifæri til að upplifa jólastemmninguna í kyrrð og ró um allt land hvort sem það er í Reykjavík, Akureyri, Ísafirði, Vík, Borgarnesi eða Keflavík.



Við erum gestrisin, og kannanir sem gerðar hafa verið meðal erlendra gesta sýna að Íslendingar eru góðir gestgjafar. Við tökum vel á móti okkar gestum og viljum tryggja að ferðamenn eigi héðan góðar minningar um land og þjóð sem þeir deila með vinum og vandamönnum. Ferðaþjónusta er orðin máttarstólpi í okkar atvinnulífi og það er mikilvægt að við vöndum okkur og tölum ekki okkur sjálf niður. Hinir erlendu gestir okkar gera Ísland svo sannarlega fjölbreyttara, skapa meiri afþreyingu, auka úrval veitingastaða, gera göturnar okkar líflegri og ýta undir þá hátíðarstemmningu sem einkenna jólin.



Í haust setti Íslandsstofa af stað markaðsverkefnið „Ísland frá A-Ö“. Verkefnið er unnið með hagsmunaaðilum í ferðaþjónustunni undir merkjum Inspired by Iceland. Þar er megináhersla lögð á að nýta íslenska tungumálið til þess að kynna ólíka landshluta og hvetja til ábyrgrar ferðahegðunar. Þetta hefur gengið vonum framar og hefur kynningarmyndbandið „Erfiðasta karakoe lag í heimi“ ásamt stuttum kynningarmyndböndum um hvern landshluta fengið yfir 6 milljón áhorf á Youtube. Áherslurnar vekja athygli erlendra fjölmiðla og hafa rúmlega 400 blaðagreinar birst um markaðsverkefnið.



Í byrjun desember fórum við af stað með jóladagatal á samfélagsmiðlum Inspired by Iceland þar sem við kynnum A- Ö jólanna. Þar verða 32 orð, eitt fyrir hvern staf stafrófsins, útskýrð og sagt frá tengslum þeirra við íslenskar jólahefðir. Við hvetjum ykkur til þess að taka þátt og deila til vina og vandamanna. Fáum erlenda gesti sem eru á landinu til að taka þátt og kynnast okkar jólahefðum, en á sama tíma til að smella á loforðið um ábyrga ferðahegðun sem við kynntum á sumarmánuðum og yfir 30.000 ferðamenn hafa samþykkt á vef Inspired by Iceland. Því við vitum að Ísland er ekki eins og aðrir áfangastaðir og við þurfum að huga vel að öryggi og upplifun okkar ferðamanna, án þess þó að gleyma jólagleðinni og hátíðarandanum. Njótið hátíðanna.



Höfundur er forstöðumaður, ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu.