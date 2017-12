The Rock mætir með tuttugu tonna líkamsræktarstöð í vinnuna

„Það var bara orðið of erfitt fyrir mig að mæta í almenna líkamsræktarstöð og í raun algjör sirkus,“ segir Dwayne Johnson, betur þekktur sem The Rock, í viðtali við Bryan Cranston, sem leysti James Corden af í spjallþættinum The Late Late Show í síðustu viku. Corden eignaðist barn ásamt eiginkonu sinni í síðustu viku.



The Rock er að þræða spjallþættina til að kynna kvikmynda Jumanji: Welcome to the Jungle og greindi hann frá því hjá Cranston að hann tæki ávallt tuttugu tonna líkamsrækt með sér á sett í öllum hans kvikmyndum.



Hér að neðan má sjá brot úr spjallþættinum.