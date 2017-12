Stórir alþjóðlegir aðilar hafa lýst yfir áhuga á United Silicon

Aðþjóðlegir fjárfestar hafa sýnt áhuga á rekstri United Silicon í Helguvík en áframhaldandi greiðslustöðvun félagsins var samþykkt í héraðsdómi í dag. Starfsfólki hefur fækkað um fjórðung frá því slökkt var á ljósbogaofni kísilversins í byrjun september.



Rekstur kísilmálmverksmiðju United Silicon í Helguvík hefur nú verið stopp frá því slökkt var á ofni verksmiðjunnar 1. september síðastliðinn. Frá 14. ágúst hefur rekstur félagsins verið í greiðslustöðvun en 20. september gekk stærsti lánveitandi kísilversins, Arion banki og fimm aðrir lífeyrissjóðir að veðum sínum og yfirtóku 98,13 prósent af hlutafé verksmiðjunnar. Með því voru Magnús Garðarsson, fyrrverandi forstjóri og stofnandi verksmiðjunnar og hollenska fyrirtækið Bit Fondel gert eignalaust.



Arion banki, stærsti lánveitandi kísilversins hefur verið með um átta milljarða útistandandi við félagið að með meðtöldum lánsloforðum og ábyrgðum og vegna stöðunnar þurfti bankinn að afskrifa að fullu 16,3% eignarhlut sinn í verksmiðjunni. Bankinn hefur fjármagnað rekstur verksmiðjunnar á greiðslustöðvunartímanum og er kostnaður hans á þeim tíma meiri en 600 milljónir. Í þeim kostnaði er meðal annars, endurbætur á verksmiðju sbr. kröfur yfirvalda, tæknileg úttekt Multiconsult á búnaði og loftgæðum, Bókhaldsrannsókn KPMG á rekstri félagsins og Lögfræðileg áreiðanleikakönnun lögmannsstofunnar LEX.



„Þessi tími hefur verið nýttur til þess að vinna greinar og vinda ofan af ýmissi óreiðu sem þarna var,“ segir Karen Kjartansdóttir, talsmaður United Silicon.



Bókhaldsrannsóknin leiddi í ljós meint fjármunabrot Magnúsar Garðarssonar fyrrverandi forstjóra verksmiðjunnar og eru talin nema 500 milljónum. Meint brot voru kærð til héraðssaksóknara og eru þar í rannsókn.



Greiðslustöðvun á rekstri United Silicon rann út í dag en stjórn félagsins hefur óskað eftir áframhaldandi greiðslustöðvun til 22. janúar. Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Héraðsdómur samþykkti í dag áframhaldandi greiðslustöðvun en ljóst er að að áframhaldandi rekstur verksmiðjunnar á ábyrgð Arion banka hleypur á hundruðum milljóna.



„Ég get ekki tjáð mig um þá tölu en ég get alveg viðurkennt að það eru háar upphæðir sem þarf til þess að koma henni í gott horf en þessar greiningar miða við það að þarna sé flest eins og best verður á kosið,“ segir Karen.



Karen segir að á þessum tíma hafi fjárfestar sýnt verksmiðjunni áhuga.



„Nú þegar þá hafa stórir alþjóðlegir aðilar lýst yfir áhuga á verksmiðjunni. Verðið á kísilmálmi hefur hækkað mikið að undanförnu þannig að vissulega gætu góð tækifæri falist í þessari verksmiðju,“ segir Karen.