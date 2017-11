Tjaldið fellur: Klöguð fyrir að slíta sig lausa frá rísandi Hollywood-stjörnu

Konur sem starfa eða hafa starfað innan sviðslista og kvikmyndagerðar á Íslandi hafa á síðustu dögum deilt nafnlausum reynslusögum um kynferðisofbeldi, áreitni og mismunun innan stéttarinnar á lokuðum Facebook-hóp.

62 af þessum sögum hafa verið gerðar opinberar en þar er til að mynda sagt frá samskiptum íslenskrar konu við rísandi Hollywood-stjörnu.



Hægt er að lesa allar sögurnar hér.



Var þetta fyrsta verkefni konunnar og um að ræða fjölþjóðlega framleiðslu bíómyndar hér á landi þar sem þessi rísandi Hollywood-stjarna var í aðalhlutverki.



Kvöld eitt var konan beðin af yfirmanni sínum um að sækja eitthvað á heimili yfirmannsins sem leikaranum vantaði. Það var hlutverk hennar við gerð þessarar kvikmyndar, að sendast til og frá með hluti.



Hún fór með hlutinn upp á hótel og afhenti leikaranum hann.



„Þá króar hann mig af úti í horni, þakkar mér fyrir eins og ég hafi verið að gera honum persónulegan greiða en ekki vinna vinnuna mína og grípur um mig og kyssir mig rembingskossi og reynir að troða tungunni upp í mig,“ segir í konan.



Hún segist hafa náð að slíta sig lausa en þá hafi leikarinn klagað hana hana í yfirmann hennar.



„Can´t make this shit up“

Önnur kona segir frá framleiðslu Hollywood-myndar hér á landi þar sem heimsfrægur leikari leikstýrði sjálfum sér.



Konan segist hafa fengið atvinnutilboð um að passa monitor leikstjórans, sem hún afþakkaði.



Skömmu síðar fékk hún símtal frá íslenska framleiðandanum sem bauð henni starfið. Þá var hann staddur í þyrlu með fyrrnefndum leikstjóra. Bauð framleiðandinn henni í partí og átti að taka tvær vinkonur sínar með sér. Leikstjóranum var réttur síminn og spjallaði konan stuttlega við hann.



Hún sagðist ætla að hugsa málið en framleiðandinn hringdi nokkrum sinnum aftur í hana og sagði þetta geta greitt götur hennar í Hollywood. Þegar konan sagðist geta mætt í partíið með kærasta sínum var henni tjá að það gengi ekki upp og afþakkaði hún því boðið.



„Og heyri svo af því að önnur leikkona hafi þegið þetta fína boð. Can't make this shit up, allavega ekki þetta með monitorinn og þyrluna. Mér var ekki ofboðið heldur fannst mér þetta fyndið og absúrd en á heldur lágu plani. Og ég fíla alveg þennan framleiðanda.“



„Senan orðin að kynlífssenu sem var ekki einu sinni leikin“

Ein kona segir frá því þegar hún lék í íslenskri bíómynd úti á landi. Hún tók að sér hlutverkið á þeim forsendum að um væri að ræða atriði þar sem hún ætti að leika stelpu á bar. Aðalleikarinn átti að daðra við hana og aðra stelpu í atriðinu sem átti að enda uppi á hótelherbergi hjá honum. Ekki hafi verið minnst á að neitt við hana nema að hún ætti að klæða sig úr fötunum og þá myndi atriðið enda.



Þegar komið var upp á hótelherbergið stakk aðalleikarinn upp á að alvöru kampavín yrði drukkið í senunni og hvorki leikstjórinn né tökuteymið hefði stoppað það. Leikarinn og mótleikkona konunnar drukku kampavínið og urðu ölvuð að sögn konunnar.



„Mér leið eins og ég væri að leika í klámmynd. Þetta fór frá því að vera sena þar sem við áttum að byrja að klæða okkur úr fötunum, yfir í það að vera sena þar sem við vorum í sleik við þennan mann (sem lyktaði eins og spíri) og senan var orðin að kynlífssenu sem var ekki einu sinni leikin,“ segir leikkonan. Hún upplifði varnarleysi þar sem leikstjórinn hefði samþykkt þetta allt. Hún hélt um tíma að þetta væri eðlilegt en nokkrum dögum síðar ræddi hún málið við foreldra sína og sá þá að það var ekkert eðlilegt við þessi vinnubrögð.