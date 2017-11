Lýsa upp myrkrið hjá þolendum með því að breyta Hallgrímskirkju í kerti

Á föstudag opnar viðburður við Hallgrímskirkju á vegum Amnesty International í tengslum við herferðina Bréf til bjargar lífi. Lýstu upp myrkrið er einstök upplifun sem stendur yfir í fimm daga. Hún er hönnuð í tengslum við herferðina Bréf til bjargar lífi sem Amnesty International stendur fyrir og verður frá 1. til 5. desember á milli klukkan 17 og 22 Við Hallgrímskirkju.



Bréf til bjargar lífi er alþjóðleg herferð þar sem milljónir einstaklinga víða um heim taka höndum saman. Allir geta tekið þátt og lýst upp myrkrið í lífi þeirra sem mega þola skelfilegt óréttlæti. Hallgrímskirkju verður breytt í risastórt kerti sem logar þegar fólk skrifar undir. Með því að taka þátt heldur þú loganum í innsetningunni lifandi en ef of langt líður á milli undirskrifta þá „slokknar á kertinu.“









„Látum ljós okkar skína á þolendur mannréttindabrota og þrýstum á um bjartari framtíð fyrir þessa einstaklinga og heiminn allan, hver undirskrift skiptir máli,“ segir um viðburðinn.



Í bréfamaraþoninu í ár eru 10 mál einstaklinga. Með einum smell getur þú skrifað undir öll málin eða valið þau sem þú vilt styðja. Markmið Amnesty er að safna eins mörgum undirskriftum og hægt er, til að setja þrýsting á stjórnvöld víða um heim sem brjóta mannréttindi. Hægt er að skrifa undir málin 10 á vef Amnesty.



Serious Buisness hannaði ljósasýninguna á Hallgrimskirkju fyrir þetta bréfamaraþon. Þetta stóra kerti er hálfgerð friðarsúla sem lýsir í ákveðinn tíma eftir að folk skrifar undir en eins og áður sagði þá slökknar á því ef enginn skrifar undir í ákveðinn tíma.

„Það er svo fallegt að byrja desembermánuðinn saman á svona friðsælan máta og svo er enginn of ungur eða of gamall til þess að styðja við réttlæti og skrifa undir. Ég vona að þetta verði einskonar „missjón“ fyrir íslenskar fjölskyldur að haldi lífi í loganum. Ég vona af öllu hjarta að við sjáum sem flesta föstudaginn 1.des klukkan 17:00 við Hallgrímskirkju þegar ljósið verður tendrað i fyrsta sinn,“ segir Helga Ósk Hlynsdóttir, stofnandi og andlegur leiðtogi Serious Business.