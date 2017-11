„Gerðu Meir Ásgeir“ ráðinn markaðsstjóri Mountaineers of Iceland

Mountaineers of Iceland.

Ásgeir Örn Valgerðarson hefur verið ráðinn markaðstjóri Mountaineers of Iceland. Ásgeir stofnaði framleiðslufyrirækið Gurilla árið 2010 og var megin hlutverk þess að aðstoða fyrirtæki með hugmyndavinnu og framleiðslu á efni í markaðssetningu á samfélagsmiðlum.



Fram kemur í tilkynningu frá Mountaineers of Iceland að Ásgeir hafi áður unnið meðal annars sem viðskiptastjóri hjá Símanum og verkefnastjóri hjá Advania og Advania Mobile Pay.



„Ásamt vinnu hefur Ásgeir verið áberandi á samfélagsmiðlum sem áhrifavaldur í ferðaþjónustunni en hann hefur haldið úti video bloggi á YouTube og Instagram undir merkinu “Do More Asgeir” eða Gerðu Meir Ásgeir,“ segir í tilkynningunni.



„Ljóst að næg verkefni eru framundan en búast má við að sýnileiki á samfélagsmiðlum og eigin framleiðsla á kynningarefni fyrir Ísland mun vera áberandi.“