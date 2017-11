Heimir Hallgríms fer með þessa menn til Katar | Tveir koma inn í hópinn

Heimir Hallgrímsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi í dag 26 manna landsliðshóp fyrir komandi vináttulandsleiki á móti Katar og Tékklandi sem fara fram í Katar seinna í þessum mánuði.



Þetta verða fyrstu leikir íslenska liðsins síðan að strákarnir okkar tryggðu sér sæti á heimsmeistaramótinu í fyrsta sinn í byrjun síðasta mánaðar og um leið fyrstu undirbúningsleikir liðsins fyrir HM í Rússlandi næsta sumar.



Fyrst mun Ísland mæta Tékklandi 8. nóvember og íslenska liðið spilar síðan við heimamenn í Katar sex dögum síðar. Tékklandi og Katar mætast síðan í millitíðinni og allir spila því við alla í mótinu. Þetta eru alþjóðlegir leikdagar og ekkert var því til fyrirstöðu að bestu leikmenn okkar taki þátt í þessum verkefnum.



Heimir gerir ekki margar breytingar frá því í síðustu leikjum í undankeppninni á móti Tyrklandi og Kósóvó þar sem íslenska liðið vann tvo frábæra sigra sem tryggðu liðinu sigur í riðlinum og sæti á HM.



Aron Einar Gunnarsson og Alfreð Finnbogason hafa báðir verið að glíma við meiðsli. Heimir sagði að það væri ólíklegt að þeir muni spila en þeir eru samt með í hópnum.



Emil Hallfreðsson og Jón Daði Böðvarsson eru hinsvegar meiddir og taka ekki þátt í þessu verkefni af því þeir töldu betra fyrir sig að fá að ná sér góðum hjá félögum sínum.



Ingvar Jónsson og Theódór Elmar Bjarnason koma báðir inn í hópinn frá því í síðasta verkefni og íslenska liðið verður því með fjóra markmenn.



Landsliðshópur Íslands fyrir vináttuleiki í nóvember 2017:



Markmenn Fæddur L M Félag

Hannes Þór Halldórsson 1984 48 Randers FC

Ögmundur Kristinsson 1989 14 SBV Excelsior

Ingvar Jónsson 1989 Sandefjord

Rúnar Alex Rúnarsson 1995 0 FC Nordsjæland



Varnarmenn

Birkir Már Sævarsson 1984 76 1 Hammarby IF

Ragnar Sigurðsson 1986 73 3 Rubin Kazan FC

Kári Árnason 1982 63 4 Aberdeen FC

Ari Freyr Skúlason 1987 50 KSC Lokeren

Sverrir Ingi Ingason 1993 14 3 Rostov FC

Hörður Björgvin Magnússon 1993 14 2 Bristol City FC

Jón Guðni Fjóluson 1989 10 IFK Norrkoping

Hjörtur Hermannsson 1995 3 Brøndby IF



Miðjumenn

Aron Einar Gunnarsson 1989 75 2 Cardiff City FC

Birkir Bjarnason 1988 62 9 Aston Villa FC

Jóhann Berg Guðmundsson 1990 62 7 Burnley FC

Gylfi Þór Sigurðsson 1989 54 18 Everton FC

Rúrik Gíslason 1988 41 3 1.FC Nürnberg

Ólafur Ingi Skúlason 1983 30 1 Kardemir Karabükspor

Arnór Smárason 1988 22 2 Hammarby IF

Arnóri Ingvi Traustason 1993 13 5 AEK

Rúnar Már Sigurjónsson 1990 13 1 Grasshopper Club

Theódór Elmar Bjarnason 1987 36 0 Elazığspor



Sóknarmenn

Alfreð Finnbogason 1989 45 11 FC Augsburg

Viðar Örn Kjartansson 1990 14 1 Maccabi Tel-Aviv FC

Björn Bergmann Sigurðarson 1991 9 1 Molde FK

Kjartan Henry Finnbogason 1986 7 1 AC Horsens