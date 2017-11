Örlög Íslands ráðast: Landsmenn ættu að halda með „litlu liðunum“ í umspilinu

Úrslitin í umspilsleikjum um laus sæti á HM í fótbolta ráða því hvort Ísland verði í 2. eða 3. styrkleikaflokki þegar dregið verður í riðla þann 1. desember. Átta Evrópuþjóðir berjast um fjögur laus sæti auk þess sem Nýja Sjáland og Perú berjast um sæti í lokakeppninni.



Ljóst er að Ísland verður í 2. eða 3. styrkleikaflokki þegar dregið verður. Styrkleikaflokkarnir eru fjórir og átta þjóðir í hverjum flokki, enda 32 lið í lokakeppninni.



Staða landsliðanna á styrkleikalista FIFA, sem birtur var í október, ræður því í hvaða flokk landsliðin raðast að frátöldum gestgjöfunum Rússum sem fá sæti í 1. styrkleikaflokki.



Ísland situr í 21. sæti styrkleikalistans. Verði úrslitin í umspilinu næstu daga hagstæð gæti Ísland fengið sæti í 2. styrkleikaflokki. Kosturinn við hærri styrkleikaflokk er að dragast gegn „veikari“ liðum í riðli, m.v. stöðu þeirra á FIFA listanum.



Aron Einar Gunnarsson og félagar fögnuðu sæti á HM eftir2-0 sigur á Kósóvó í lokaleiknum í riðlakeppninni. Vísir/Ernir

Ísland í baráttu um þrjú sæti

23 þjóðir hafa tryggt sæti sitt á HM en níu sæti eru laus. Að neðan má sjá umspilsleikina sem framundan eru en auk þessara fimm einvíga á eftir að ráðast hvaða fjórar Afríkuþjóðir tryggja síðustu sæti álfunnar. Afríkuþjóðirnar sem eiga möguleika eru þó mun neðar á FIFA listanum og hafa því ekki áhrif á röðun í styrkleikaflokkana.



Leikirnir eru:



Írland (26) vs Danmörk (19)

Norður Írland (23) vs Sviss (11)

Grikkland (47) vs Króatía (18)

Svíþjóð (25) vs Ítalía (15)

Nýja Sjáland (122) vs Perú (10)



Af liðunum átta sem verða í 2. styrkleikaflokki hafa fimm tryggt sér sæti í styrkleikaflokknum.



Spánn (8)

England (12)

Kólumbía (13)

Mexíkó (16)

Úrúgvæ (17)



Tvö lið hafa tryggt sér sæti á HM og eigja von um sæti í 2. styrkleikaflokki.



Ísland (21)

Kostaríka (22)



Ísland er sæti fyrir ofan Kostaríka svo okkar menn þurfa ekki að hafa áhyggjur af Kostaríkamönnum. Ísland má hins vegar ekki við því að þrjú lið fyrir ofan á FIFA listanum tryggi sér sæti á HM. Þá fellur Ísland niður í 3. styrkleikaflokk.



Liðin í umspili sem geta komist í 2. styrkleikaflokk eru:



Perú (10)

Sviss (11)

Ítalía (15)

Króatía (18)

Danmörk (19)

Norður-Írland (23)



Englendingar yrðu eflaust fegnir að sleppa við að mæta Íslandi í riðlakeppninni. Vísir/Getty

Fyrstu fimm liðin eru fyrir ofan Ísland á FIFA listanum. Tryggi þau sér sæti á HM færist Ísland neðar í goggunarröðinni.



Af leikjunum fimm um helgina má „stóra liðið“, það sem er ofar en hitt á FIFA listanum, aðeins hafa betur í tveimur leikjum. „Litla liðið“ verður að hafa betur í þremur. Vinni t.d. Írar sigur á Dönum, Norður-Írar slá út Sviss og Grikkir klára Króatíu tryggja þrjú landslið sér sæti á HM sem eru fyrir neðan Ísland á FIFA listanum. Þá heldur Ísland stöðu sinni í 2. styrkleikaflokki.



Verði Ísland í 2. styrkleikaflokki er ljóst að landsliðið mun ekki hafna með liðum í þeim styrkleikaflokki í riðli. Spánn, England, Kólumbía, Mexíkó og Úrúgvæ hafa tryggt sig í þann flokk eins og áður var komið að.



Aðeins liggur fyrir þegar þetta er skrifað að Egyptaland og Íran verða í 3. styrkleikaflokki.



Íslendingar ættu því, vilji þeir að að Ísland hafni í 2. styrkleikaflokki, að styðja Íra, Norður-Íra, Grikki, Svía og Nýja-Sjáland í verkefnum sínum næstu daga. Umspilið byrjar í kvöld en að neðan má sjá dagsetningar leikja.



Leikir allra Evrópuþjóðanna eru í beinni útsendingu á sportrásum Stöðvar 2



Fimmtudagur 9. nóvember

Króatía - Grikkland

Norður-Írland - Sviss



Föstudagur 10. nóvember

Svíþjóð - Ítalía



Laugardagur 11. nóvember

Danmörk - Írland

Nýja-Sjáland - Perú



Sunnudagur 12. nóvember

Sviss - Norður-Írland

Grikkland - Króatía



Mánudagur 13. nóvember

Ítalía - Svíþjóð



Þriðjudagur 14. nóvember

Írland - Danmörk



Fimmtudagur 16. nóvember

Perú - Nýja-Sjáland