Hvatti Katrínu til að halda umboðinu og ræða við Sjálfstæðisflokkinn

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, segist hafa hvatt Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri grænna, til að halda umboði til stjórnarmyndunar eftir að slitnaði upp úr viðræðum VG, Samfylkingar, Pírata og Framsóknarflokksins. Hann segist telja að stjórn VG, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins væri til þess fallin að skapa sátt í samfélaginu en segir að sú ríkisstjórn þyrfti ásýndarbreytingu.



Rætt var við Sigurð Inga í þættinum Harmageddon á X-inu í morgun.



Hann segir að mikilvægt sé að næsta ríkisstjórn skapi sátt í samfélaginu. Fólk sé enn brennt eftir stjórnarmyndunarviðræður eftir síðustu kosningar og að enn hafi ekki náðst að skapa sátt í kjölfar hrunsins.



„Við erum eiginlega of reið miðað við hvað við höfum það gott. Við erum of pirruð. Hluti af því er óstöðugleiki í pólitík,“ segir Sigurður Ingi.



Hann segir að margir möguleikar séu enn um mögulega ríkisstjórn en að hver og einn þeirra skapi einhverskonar vandræði fyrir alla flokka. Mikilvægt sé að fólk sé tilbúið til að gera málamiðlanir.



„Ég held að þjóðin upplifi það líka þannig og það er auðvitað ákveðið óþol gagnvart okkur frá [...] þessari uppákomu í fyrra þegar það tók allt of langan tíma að mynda starfhæfa stjórn. það endaði síðan á stjórn sem ég hafði reyndar ekki mikla trú á og mér fannst ekki gera góða hluti, en hún sprakk eftir átta og hálfan mánuð og það er, við megum bara ekki leggja af stað aftur í slíka vegferð.“



Sameiginleg niðurstaða að bjóða ekki öðrum að borðinu

Sigurður segist jafnframt meðvitaður um að það hljómi einkennilega að Framsóknarflokkurinn hafi slitið stjórnarmyndunarviðræðum fjögurra flokka vegna tæps meirihluta sem hafi legið fyrir frá byrjun.



„Auðvitað var það þannig að í viðræðunum þá ræddi ég það strax og reyndar líka opinberlega að þetta væri tæpur meirihluti og tæplega það sem dygði en við settumst engu að síður yfir þetta og við íhuguðum það að stækka hópinn og ég lagði það meðal annars til að það yrðu jafnvel sex flokkar í ríkisstjórn,“ segir Sigurður Ingi.



„Það voru, eins og við vorum að tala um áðan, það eru einhverjir fyrirvarar gagnvart einhverjum í öllum flokkum. þannig það var sameiginleg niðurstaða okkar fjögurra sem vorum að ræða þetta að við skyldum þá á það reyna að vera með 32 og fórum í formlegar viðræður. Ég tók alveg virkan þátt í því.“



Fulltrúar fjögurra flokka funduðu á heimili Sigurðar Inga á föstudaginn í síðustu viku. Vísir/Ernir

Hann segist meðal annars hafa rætt við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, um hvort hann væri reiðubúinn að ganga inn í viðræðurnar. Sigmundur Davíð sagðist mæta ef honum yrði boðið en ekkert varð af því. Sigurður Ingi segist ekki hafa heyrt í Miðflokknum síðan.



Einfaldast að mynda ríkisstjórn DVB

Sigurður Ingi hefur talað mikið fyrir ríkisstjórn með breiða skírskotun frá hægri til vinstri yfir miðjuna. Hann segir að rökréttast væri að mynda slíka stjórn með Framsókn, Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokki.



„Það er einfaldast. Þetta eru þrír flokkar og stærstu flokkarnir á þingi í dag. Ég held að þessum flokkum myndi una að búa til þessa sátt, það er að segja alveg frá hægri til vinstri.“



Myndi það ganga undir forystu Bjarna Benediktssonar?



„Það er það sem við þurfum að vera að ræða núna. Ég var búin að segja það opinberlega áður að þegar við slitum þessu þá hvatti ég Katrínu að fara til forsetans og halda áfram umboðinu og taka Sjálfstæðisflokkinn með í viðræðurnar.“



Finnst þér heillavænlegra að Katrín leiði ríkisstjórn?



„Núna þessa síðastliðnu tvo daga hafa menn verið að þreifa hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Hvað er líklegt, hvað ertu tilbúin að gera, hvaða hluti ertu tilbúinn að setja til hliðar? Ég held að þetta geti verið mjög sterk ríkisstjórn. Ég er sammála því hún þarf ásýndarbreytingu frá því sem verið hefur og hvernig finna menn hana? Það þarf bara að setjast yfir það og finna leiðina til þess.“



Ekki sjálfsagt að sá sem fái umboðið fái forsætisráðuneytið

Sigurður Ingi segist jafnframt ekki vera hrifinn af hugmyndinni um ríkisstjórn Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokks Fólksins.



„Hún myndi ekki hafa þessa breiðu skírskotun, ég er ekki viss um að hún myndi skapa mikinn frið eða sátt í samfélaginu,“ segir hann.



„Við getum búið til einhverjar stjórnir en að okkar mati, að mínu mati, er forsendan að við sköpum þessa sátt og frið.“



Hver ætti að fá umboðið?



„Auðvitað myndi ég treysta mér til að taka við þessu kefli en það er ekki þar með sagt að sá sem væri með umboðið yrði forsætisráðherra.“



