Grænt net opinna svæða leiðarljós vinningstillögu nýrrar byggðar í Skerjafirði

Tillaga Ask arkitekta um framtíðaruppbyggingu í Nýja Skerjafirði var hlutskörpust í hugmyndaleit um tillögur að byggð á svæðinu. Tillagan þótti skara fram úr vegna aðlaðandi byggðarmynsturs með fjölbreyttar húsagerðir og grænt net opinna svæða og gönguleiðir í gegnum inngarða.



Þetta kemur fram á vef Reykjavíkurborgar þar sem segir að borgin hafi staðið fyrir lokaðri hugmyndaleit í sumar um framtíðaruppbyggingu á þróunarreit Þ5 Nýja Skerjafirði.



Þróunarreiturinn liggur að núverandi byggð í Skerjafirði og afmarkast af götunni Skeljanesi til vesturs og af öryggissvæði flugbrauta til norðurs og austurs.



Sjá einnig: Borgarmynd Reykjavíkur breytist umtalsvert gangi áætlanir eftir



Alls voru fimm arkitektastofur valdar til þáttöku í hugmyndaleitinni en Reykjavíkurborg áskildi sér rétt til að nýta hverja tillögu að hluta til eða í heild og því má gera ráð fyrir að hægt verði að nota þætti úr öðrum tillögum við áframhaldandi vinnu.



Tillaga ASK arkitekta, sem unnin var í samstarfi við Landslag og Eflu, þótti eins og áður segir, skrara fram úr og ekki síst vegna þess að „sýnir mun fjölbreyttari byggð sem sækir yfirbragð til hins sjálfbæra þorps, á meðan aðrar tillögur fylgdu stífara formi.“



Myndir af tillögu ASK arkitekta má sjá hér fyrir neðan auk þess sem að nánari upplýsingar um vinningstillöguna má nálgast hér.



Mynd/ARK arkitektar.

Mynd/ASK arkitektar

Mynd/ASK arkitektar