Lífrænt lífsstílste frá English Tea Shop

KYNNING: English Tea Shop framleiðir lífrænt te í hæsta gæðaflokki. Fjölbreytt úrval tegunda er að finna í hillum verslana.



Te frá English Tea Shop er lífrænt hágæða te fyrir te-unnendur sem og þá sem eru að drekka sína fyrstu tebolla. ETS býður nefnilega upp á alls kyns óhefðbundnar teblöndur sem ýmist innihalda svart te, grænt te, hvítt te eða eingöngu jurtir,“ segir Guðrún Húnfjörð, markaðsstjóri hjá Innnesi heildverslun.



„Það sem einkennir ETS te eru silkimjúku pýramídarnir sem innihalda mjög gróft malað te og jurtir sem þenjast út í heitu vatni og gera tebollann svo girnilegan. Til eru fjölmargar tegundir frá ETS á íslenskum markaði og er Wellness-línan einstaklega skemmtileg. Í henni eru lífrænar jurtablöndur með mismunandi eiginleika. Detox Me hjálpar líkamanum að hreinsa sig, Sleepy Me stuðlar að betri svefni, Slim Me inniheldur brennsluörvandi jurtir, Energize Me gefur góða orku án þess að vera með örvandi efni, Sensual Me örvar skynfærin og Youthful Me inniheldur andoxandi jurtir.“



100% rekjanleiki frá laufi í bolla



ETS leggur metnað sinn í að framleiða te í allra hæsta gæðaflokki ásamt því að vernda umhverfið eins og mögulegt er. Allt te frá þeim er pakkað í þeirra eigin verksmiðju í Srí Lanka sem státar af gæðavottun, öryggisvottun, lífrænni vottun og fairtrade vottun.



„Auk strangs gæðaeftirlits með hráefninu sjálfu er gengið úr skugga um að allir birgjar tileinki sér sjálfbæra framleiðsluhætti og stuðli þannig í samvinnu við ETS að verndun jarðarinnar. Öll hráefnin eru 100% rekjanleg frá laufi í bolla,“ segir Guðrún.



ETS Wellness línan fæst í Nettó, Fjarðarkaupum, Heilsuhúsinu, Heilsuhorninu Blómavali, Bláhorninu, Hverfisbúðinni, Vöruvali Vestmannaeyjum, Smáulind Patreksfirði, Kaupfélagi Steingrímsfjarðar Hólmavík og Kjörbúðinni Bolungarvík.